Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη, υπό τους ήχους του Κραουνάκη
Ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές, τα πρόσωπα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα
Ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, στην σημερινή παρουσίαση του νέου κόμματός του, στο Θησείο.
Υπό τους ήχους του νέου τραγουδιού, το οποίο επιμελήθηκε ειδικά για την εκδήλωση ο Σταμάτης Κραουνάκης και με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει απόψε ευρύ κάλεσμα στο κοινωνικό ακροατήριο του, παρουσιάζοντας τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου του πολιτικού φορέα.
Επιθυμία για τους αρχιτέκτονες του νέου κόμματος είναι όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη, κατά το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», όπως θα τονίσει ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό», πρόκειται να επισημάνει.
Στη Διακήρυξη περιγράφεται ακόμη με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Που ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:
-Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.
-Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
-Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.
-Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.
Νέος ΠατριωτισμόςΠαράλληλα, στη Διακήρυξη υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, σύμφωνα με τους συντάκτες της.
Κρίση και ΜεταπολίτευσηΣτην ίδια κατεύθυνση, υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές, όπως αναφέρονται.
Η μεγάλη επανεκκίνησηΑπόψε στο Θησείο, πάντως, καλούνται όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά. Τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το Εμείς της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών. Θεμέλιο μας είναι η Δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη, σύμφωνα με τους οικοδεσπότες της εκδήλωσης.
Η σκηνοθεσίαΣτη λαϊκή εκδήλωση του Θησείου, θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Η εξέδρα του ομιλητή θα ακουμπά το ακροατήριο με φόντο την Ακρόπολη και ένα τεράστιο videowall θα εκπέμπει τα μηνύματα, αλλά και θα προβάλλει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου φορέα, με ένα πρόσωπο - έκπληξη στην παρουσίαση της εκδήλωσης.
Ντεμπούτο, ωστόσο, θα υπάρξει και για τα νέα πρόσωπα, καθώς 50 νέα στελέχη αναμένεται να βρεθούν από αύριο στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στον νέο φορέα δεν θα υπάρξουν και πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά αυτά θα προσέρχονται σταδιακά και χωρίς να διεκδικούν θέσεις και αξιώματα. Αντίθετα, ο στενός πυρήνας στελεχών του πρώην Πρωθυπουργού, δηλαδή ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, αλλά και η Θεώνη Κουφονικολάκου με τους Αναπληρωτές Εκπροσώπους Τύπου θα είναι τα πρόσωπα που θα έχουν την ευθύνη του κόμματος από εδώ και στο εξής, όπως και της αποψινής βραδιάς.
Εξάλλου, στόχος του επιτελείου Τσίπρα δεν είναι άλλος από την μαζική απήχηση του κόμματος το επόμενο διάστημα, προκειμένου να φλερτάρει το νέο εγχείρημα με τη δεύτερη θέση στις επικείμενες δημοσκοπήσεις, σηματοδοτώντας την πλήρη επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή.
Η ψηφιακή πλατφόρμα και οι πρώηνΆλλωστε, ισχύουν στο ακέραιο οι 3 «κόκκινες γραμμές» που έχουν τεθεί από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, που θέλει τους βουλευτές να προσέρχονται στο νέο κόμμα, αφού προηγουμένως έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα. Για αυτό και δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τα γνωστά ονόματα του χώρου με την έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και εγγραφής των νέων μελών, στην ψηφιακή πλατφόρμα που θα ανοίξει με την εκκίνηση της αποψινής βραδιάς.
