Οι δικαιολογίες του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα στην ΤτΕ
«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ
Με μια αμήχανη ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εξηγήσει γιατί ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία.
Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν «ναι» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, ενώ -εκτός από το ΠΑΣΟΚ- «παρών» ψήφισε και το ΚΚΕ. Κατά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας. Ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως «μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του κόμματος» και «όχι της αξίας του διοικητή».
ΤΟ ΠΑΣΟΚ αναφέρει, λοιπόν, στην ανακοίνωσή του, ότι «θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις «στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές» και προσθέτει ότι «η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Επειδή την κυβέρνηση την έπιασε ο πόνος για το παρών του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την ενημερώνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αρχών.
Έχουμε ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη».
