Φλωρίδης: Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, η πολιτεία μπορεί να σκεφτεί να πάει στα 30 χρόνια κάθειρξης τα ισόβια
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 τα χρόνια κάθειρξης μετά από καταδίκη για ισόβια άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την απόφαση αποφυλάκισης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης «λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω» για την απόφαση αυτή, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι «υπάρχει η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι εφ' όρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. Εγώ με τον νέο Ποινικό Κώδικα τα πήγα στα 25 έτη από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως η πολιτεία να σκεφτεί ότι μπορεί να το πάει στα 30 έτη»
Όπως εξήγησε για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου «είναι μια απόφαση ενός συμβουλίου εφετών που έκρινε τα στοιχεία παρά το γεγονός ότι το πρωτοβάθμιο συμβούλιο πλημμελειοδικών είπε ότι δεν έπρεπε να βγει και παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας εφετών είπε επίσης να μη βγει ο Γιωτόπουλος στην εισήγησή του προς το συμβούλιο».
«Αμέσως, όμως, επελήφθη ο Άρειος Πάγος, ασκήθηκε αναίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, σε λίγες ημέρες θα συγκληθεί το δικαστικό συμβούλιο» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι «ακόμα και στους ισοβίτες από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να κριθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους. Εδώ (σ.σ. στην περίπτωση Γιωτόπουλου) όντως δεν έχουν συμπληρωθεί τα 25 χρόνια πέρα από τα οποία μπορείς να αιτηθείς υφ' όρων αποφυλάκιση».
