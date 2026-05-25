Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χολαργός Πυροβολισμοί Τραυματισμός

Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε - Το θύμα φέρεται να δεχόταν απειλές από τον δράστη

Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
94 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία συνέβη στον Χολαργό σε διαμέρισμα 3ου ορόφου επί της οδού Ξανθίππου περίπου στις 11 το βράδυ της Δευτέρας (25/5), όταν 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο 57χρονος πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε. Κατά την έρευνα τους στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο.

Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμός, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι.





Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο κι έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Κλείσιμο
Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.

Δείτε βίντεο






Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.

Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στον Χολαργό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
94 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης