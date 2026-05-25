Δένδιας από Αλβανία: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής

Είχα την ιδιαίτερη χαρά, να με ξεναγήσει ο Έντι Ράμα @ediramaal στον υψηλής αισθητικής κήπο του πρωθυπουργικού μεγάρου της #Αλβανίας , όπου μου παρέθεσε γεύμα. pic.twitter.com/zEy0mZ64lC

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη και πραγματοποίησε επίσκεψη στην κρύπτη όπου ετάφη ο Μακαριστός Αρχεπίσκοπος Αναστάσιος, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα.Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: Κάναμε μια αποτύπωση επίσης του ευρύτερου γεωπολιτικού πεδίου, της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο».«Επίσης», συμπλήρωσε, «επισκέφθηκα και έλαβα την ευλογία από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, τον διάδοχο του Αναστάσιου Αλβανίας, ενός ανθρώπου στη μνήμη του οποίου όλοι τρέφουμε ένα τεράστιο σεβασμό».