Δένδιας από Αλβανία: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής
Συνάντηση με τον νέο υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Εμάλ Νούφι, είχε ο Νίκος Δένδιας στη γειτονική χώρα, ενώ συναντήθηκε τόσο με τον Έντι Ράμα όσο και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη
Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Αλβανό ομόλογό μου, τον Έρμαλ Νούφι. Ήταν η πρώτη συνάντησή μας, είναι ο νέος υπουργός Άμυνας της Αλβανίας. Συζητήσαμε για την εμβάθυνση των αμυντικών μας σχέσεων. Τον προσκάλεσα να επισκεφθεί την Αθήνα. Συμφώνησε η επίσκεψη αυτή να γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα».
Και προσέθεσε: «Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο με την αλβανική πλευρά. Κυρίως, να συμφωνήσουμε σε μια κοινή ανάγνωση των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μας και να δούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στο πλαίσιο της πορείας της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, τι συνέργειες μπορούμε να βρούμε, πού μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και πού η Αλβανία μπορεί να μας παράσχει τις δικές της εμπειρίες από τις κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες».
Μετά την επίσημη υποδοχή στο υπουργείο 'Άμυνας της Αλβανίας, οι δύο υπουργοί είχαν αρχικά κατ' ίδιαν και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
I had the pleasure of discussing with my Albanian counterpart, Ermal Nufi, the deepening of our defence relations and inviting him to visit Athens.— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2026
We had the opportunity to agree on a common interpretation of the geopolitical challenges facing our wider region and to examine… pic.twitter.com/7QUsqzoCiz
Οι συνομιλίες των δύο πλευρών επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, στη συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και επίσης στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας, με προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στη σημασία για τις διμερείς σχέσεις του σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η οποία είναι πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή.
Επίσης, οι κύριοι Δένδιας και Νούφι συμφώνησαν να συγκληθεί άμεσα η Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια, ενέργεια που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
Ακολούθως, όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.
Συνάντηση και με Έντι Ράμα
Στην κατ' ιδίαν συνάντηση πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για την γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στη Χειμάρρα, από την οποία θεωρείται ότι έλκει την καταγωγή η οικογένειά του, ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών των δύο κρατών.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός ξενάγησε τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας στον κήπο του πρωθυπουργικού μεγάρου της Αλβανίας, όπου παρέθεσε γεύμα εργασίας στον Έλληνα υπουργό.
Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: Κάναμε μια αποτύπωση επίσης του ευρύτερου γεωπολιτικού πεδίου, της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο».
«Επίσης», συμπλήρωσε, «επισκέφθηκα και έλαβα την ευλογία από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, τον διάδοχο του Αναστάσιου Αλβανίας, ενός ανθρώπου στη μνήμη του οποίου όλοι τρέφουμε ένα τεράστιο σεβασμό».
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, επισκέφθηκα την κρύπτη όπου ετάφη ο Μακαριστός Αρχεπίσκοπος Αναστάσιος, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. pic.twitter.com/96mWdudvKn
