Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Ανήλικοι επιχείρησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν
Ανήλικοι επιχείρησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν
Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης
Χειροπέδες σε δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών, που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί.
Αφού ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, υποβλήθηκαν σε έλεγχο που αποκάλυψε ότι ο ένας από τους δύο ανήλικους είχε μικροποσότητα κάνναβης, γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον σχηματισμό δικογραφίας.
Ο 16χρονος και ο 17χρονος αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαστικής Αρχής για τα περαιτέρω.
Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί.
Αφού ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, υποβλήθηκαν σε έλεγχο που αποκάλυψε ότι ο ένας από τους δύο ανήλικους είχε μικροποσότητα κάνναβης, γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον σχηματισμό δικογραφίας.
Ο 16χρονος και ο 17χρονος αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαστικής Αρχής για τα περαιτέρω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα