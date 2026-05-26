Ανήλικοι επιχείρησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Χειροπέδες σε δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών, που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί.

Αφού ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, υποβλήθηκαν σε έλεγχο που αποκάλυψε ότι ο ένας από τους δύο ανήλικους είχε μικροποσότητα κάνναβης, γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον σχηματισμό δικογραφίας.

Ο 16χρονος και ο 17χρονος αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαστικής Αρχής για τα περαιτέρω.

