Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς

Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς , κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική του ζωή σε μία λιτή και απολύτως προσωπική τελετή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολιτικός γάμος θα αποτελέσει το πρώτο βήμα, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ακολουθήσει και θρησκευτική τελετή.

Ο Βασίλης Ξυπολυτάς φαίνεται να κρατά χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να προστατεύσει την προσωπική αυτή στιγμή από υπερβολές και δημόσια έκθεση. Μια επιλογή που, όσοι τον γνωρίζουν, τη θεωρούν απολύτως συνεπή με τον τρόπο που συνηθίζει να κινείται στα προσωπικά του.

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε οΌσοι γνωρίζουν το ζευγάρι λένε ότι η απόφαση ελήφθη διακριτικά, χωρίς διάθεση δημοσιότητας και με προτεραιότητα την ουσία της στιγμής, αλλά και με βάση έναν πιο άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό, που φαίνεται ότι έκανε τον χρόνο να αποκτήσει τη δική του σημασία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην οικία της νύφης Δωριλένιας Λιαγουροπούλου στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τελέστηκε από τον Δήμαρχο, Χαράλαμπο Μπονάτσο.Η σύζυγος του Δημάρχου, Δωριλένια Λιαγουροπούλου, προέρχεται από τον χώρο της επικοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης, με διαδρομή στη δημοσιογραφία, στην επικοινωνία και σε θέσεις συμβουλευτικής ευθύνης. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, ως στέλεχος επικοινωνίας και ως ειδική σύμβουλος σε κυβερνητικές θέσεις, ενώ μέχρι πρόσφατα διετέλεσε ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών.Σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.