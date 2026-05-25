Βαρβιτσιώτη στο protothema: 15 χώρες ήθελαν Grexit μια μέρα πριν τη συμφωνία, ο Τσίπρας έφτασε τα πράγματα στα όρια για να μπορεί να κάνει την κωλοτούμπα
Η δημοσιογράφος Ελένη Βαρβιτσιώτη μιλά στο Direct του Γιώργου Ευγενίδη για το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» στον ΣΚΑΪ, που αναδεικνύει τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015, την απουσία σχεδίου και προετοιμασίας από την τότε κυβέρνηση και τις κρίσιμες αποφάσεις που οδήγησαν στην τελική συμφωνία. Όπως εξήγησε, η κρίση είχε φτάσει σε οριακό σημείο, με την ελληνική κυβέρνηση υπό τεράστια πίεση και την Ευρώπη να διαμορφώνει τελικές αποφάσεις για την τύχη της χώρας, ενώ μία ημέρα πριν από την επίσημη συμφωνία του 2015, 15 μέλη της Ευρωζώνης φέρεται ότι ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας (Grexit).
Η δημοσιογράφος σημείωσε πως η αρχική στρατηγική εκείνων των μηνών ήταν κυρίως επιλογή του Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία άλλαξε όταν εμφανίστηκαν στελέχη που ήθελαν συμφωνία. «Τους πρώτους μήνες του 2015 επικρατούσε η στρατηγική Βαρουφάκη, μετά άλλαξε η ρότα. Ήρθαν άνθρωποι που ήθελαν συμφωνία», σημείωσε.
Η Βαρβιτσιώτη επισημαίνει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν είχε σχέδιο: «Δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί η Ευρώπη, δεν είχαν τεχνικά κλιμάκια, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη σε στελέχη στα υπουργεία που ήξεραν από διαπραγματεύσεις». Η κατάσταση χαρακτηριζόταν από συνεχές αλισβερίσι και δυσπιστία προς μη δικούς τους ανθρώπους.
Σημαντικός παράγοντας ήταν και η στάση των Ευρωπαίων: «Στο ντοκιμαντέρ οι Ευρωπαίοι κάνουν γερή αυτοκριτική για τα λάθη τους. Υπήρχε κόπωση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ο Σόιμπλε πίστευε ότι η Ευρωζώνη θα ήταν καλύτερα χωρίς την Ελλάδα, αλλά δεν καταλάβαινε πώς λειτουργούσαν οι αγορές», σημειώνει.
Η Μέρκελ εμφανίζεται ως θετικά διακείμενη προς τον Τσίπρα, με «πολύ καλή χημεία» και μητρική στάση απέναντί του, ενώ ο ρόλος του Γιούνκερ και του Όλαντ αποδεικνύεται κρίσιμος για την τελική συμφωνία, παρέχοντας καθοδήγηση και στήριξη στις δύσκολες ώρες.
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ που δεν συμμετείχε ο Τσίπρας στην εκπομπή. Έχει ένα χάρισμα, είναι πολύ επικοινωνιακός, λειτουργεί με τα ένστικτα και την παρόρμηση».
Το νέο επεισόδιο του «Στο Χιλιοστό» των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού θα προβληθεί απόψε Δευτέρα στις 21:15 στον ΣΚΑΪ, δίνοντας συνέχεια στην καταγραφή των κρίσιμων ημερών του 2015.
