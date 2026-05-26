ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο με το «παρών» στον Στουρνάρα και το βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα
Ανησυχία στη Χαριλάου Τρικούπη για το κόμμα Τσίπρα και εσωτερικές γκρίνιες για τη στάση στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
Κύματα αμηχανίας εμφανίζονται εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, τόσο για τα σημερινά «αποκαλυπτήρια» του κόμματος Τσίπρα, όσο και για επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη, όπως το χθεσινό «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας, που αιφνιδίασε βουλευτές και στελέχη.
Η απώλεια της δεύτερη θέσης στο δημοσκοπικό περιβάλλον είναι αναμφίβολα μια ενδεχόμενη εξέλιξη που θέλει να αποφύγει πάση θυσία το ΠΑΣΟΚ, καθώς παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο κεντροαριστερό πεδίο με φόντο το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Επισήμως το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η μάχη του, αφορά στον στόχο για την πρώτη θέση στις εκλογές, αλλά ανεπισήμως, στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την κατάληξη της αναμενόμενης αναμέτρησης Ανδρουλάκη-Τσίπρα. Επισήμως το ΠΑΣΟΚ –μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά- προβλέπει νίκη του ΠΑΣΟΚ από αυτήν την αναμέτρηση λέγοντας ότι «ο κόσμος επιλέγει πάντα το γνήσιο», ενώ ανεπισήμως προσπαθεί να αναχαιτίσει τον κίνδυνο πιθανών «διαρροών» προς το κόμμα Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, βουλευτές κι στελέχη αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού κι ότι η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον κ. Τσίπρα καταρχάς αλλά και από τη Μαρία Καρυστιανού δημιουργεί νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη. Γι’ αυτό και σε πρώτη φάση η Επιτροπή Ψηφοδελτίων επιταχύνει ρυθμούς για να «κλειδώσει» τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών, ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν», ει δυνατόν και μέσα στον Ιούνιο, στις εκλογικές περιφέρειες, προλαβαίνοντας την αντίστοιχη διαδικασία στα άλλα κόμματα.
Το θέμα «Στουρνάρα» στο ΠΑΣΟΚ προέκυψε χθες δημοσίως, από την απόφαση να ψηφίσει «παρών» για την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Αρκετά στελέχη περίμεναν το «ναι» για την ανανέωση της θητείας του, ωστόσο η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη ήταν διαφορετική, προκαλώντας έντονη συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έφτασαν να σκεφτούν ακόμη και τη δημόσια διαφοροποίησή τους σχετικά με το «παρών», ωστόσο κατέληξαν ότι σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι προτιμότερη η «σιωπή». Από την άλλη πλευρά εξέφραζαν τη δυσφορία τους στους συνομιλητές τους ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε “παρών” για την ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη, κρατώντας ίδια στάση με το ΚΚΕ, παρότι στο παρελθόν έχουν δώσει μαζί με τον κ. Στουρνάρα καθοριστικής σημασίας μάχες (επί Σημίτη και επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου) και παρά το γεγονός ότι τον στήριζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια των θητειών του στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ότι έχει ξεκαθαρίσει εγκαίρως πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο «πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές». «Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη» ,αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Οι καλά γνωρίζοντες εξηγούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα είχαν διαφανεί αποστάσεις της Χαριλάου Τρικούπη από την ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας «χρεώνοντας» στον κ. Στουρνάρα ότι δεν στήριξε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες που ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε, ως γνωστόν, στην πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση Τραπεζών. Αυτό φάνηκε και από τιw χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Κώστα Σκανδαλίδη στο Action 24, όπου ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη εξέφρασε «ενστάσεις» για τις πολιτικές των τραπεζών. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς είχε κατηγορήσει ανοιχτά τον κ. Στουρνάρα για την συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας», κατά την οποία είχε κάνει ειδικές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και στον χειρισμό των θεμάτων από το 2015 μέχρι το 2019.
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τόνιζαν χθες ότι ο κ. Στουρνάρας έπαιξε καθοριστικό ρόλο δίπλα στον Κώστα Σημίτη για την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ και έβαλε πλάτη στα δύσκολα χρόνια της κρίσης για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Πρόσθεταν δε ότι δεν συνεδρίασε πριν από το «παρών» η κοινοβουλευτική ομάδα γα να συζητήσει για το θέμα της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
