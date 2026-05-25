Στο Χιλιοστό: Οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το plan B για το Grexit με κωδικό «Αλβανία» -Γιούνκερ: Πρότεινα στον Τσίπρα να φορολογήσει εφοπλιστές και αρνήθηκε
Ο Πολ Τόμσεν ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ - Κλάους Ρέγκλινγκ: «Το ΔΝΤ κέρδισε μερικά δισ ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο»
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μιλώντας στην κάμερα αναφέρθηκε και στις κρίσιμες συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Αποκάλεψε δε ότι πρότεινε στον τότε πρωθυπουργό την φορολογία των εφοπλιστών - αντί των περικοπών συντάξεων - κι εκείνος αρνήθηκε. «Εγώ είμαι κεντροδεξιός, εσύ αριστερός. Οκ...».
Τα λάθη του ΔΝΤ στο πρώτο πρόγραμμαΟ τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα λάθη του ΔΝΤ στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της Ελληνικής Οικονομίας και ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι οι επιπτώσεις της λιτότητας υποτιμήθηκαν με οδυνηρά αποτελέσματα. «Δεν υπήρχε μαγικό ραβδί για την έξοδο από το πρόγραμμα χωρίς λιτότητα. Ωστόσο έγιναν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι ζητήσαμε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο διάστημα και το δεύτερο ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία αντέδρασε η οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τόμσεν ήταν πολύ σκληρός στους ΈλληνεςΟ πρώην Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2014 αλλά και τον αρνητικό ρόλο που ρόλο που διαδραμάτισε ο Πολ Τόμσεν στις διαπραγματεύσεις.
«Ο Τομσεν ήταν πολύ σκληρός απέναντι στην Αθήνα», είπε ο Μοσκοβισί ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος ανέφερε ότι είχε διαταραχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Τομσεν και Αθήνας. «Πίστευε ότι η Αθήνα δεν μπορούσε να αντέξει την πειθαρχία του ευρώ και προσπαθούσε να επηρεάσει και το Βερολίνο προς αυτήν την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να μείνει στο ευρώ..» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ήταν μεγάλο λάθος της Λαγκάρντ που τον έκανε υπεύθυνο του ΔΝΤ στην Ευρώπη. Δεν το ένοιαζε η αλήθεια και τα οικονομικά στοιχεία ήταν πολιτικός» τόνισε από την πλευρά του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι «Το ΔΝΤ κέρδισε μερικά δισ. ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο».
Το σχέδιο «Αλβανία»
Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς, εστίασε και στο μυστικό σχέδιο που καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα το 2015 σε μια ιστορική ανατροπή.
Αρχικά, οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες, για την εκπόνηση ενός σχεδίου που αφορούσε ένα πιθανό Grexit ήταν άκρως απόρρητες και εξαιρετικά λεπτομερείς - τόσο που γνώριζαν ποιοι θα στείλουν στρατιωτικά αεροσκάφη να παραλάβουν τους ξένους τουρίστες....
Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι συναντώνταν και αντάλασσαν σημειώσεις με το πρόσχημα ότι συζητούν για την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ!
Αποτέλεσμα αυτών των μυστικών και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων ήταν η εκπόνηση του τελικού plan B το οποίο είχε τίτλο «Κωδικός Αλβανία».
Το σχέδιο αριθμούσε περίπου 139 σελίδες και περιλάμβανε αναλυτικά σενάρια για στάση πληρωμών, διαχείριση εξόδου από το ευρώ, capital controls και εισαγωγή νέου νομίσματος.
Ο Βίζερ περιγράφει ότι οι συζητήσεις και η ανταλλαγή εγγράφων γίνονταν αποκλειστικά διά ζώσης, χωρίς emails ή ηλεκτρονική επικοινωνία. «Η ανταλλαγή emails για αυτά τα ζητήματα ήταν απαγορευμένη», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξη του σχεδίου, σημειώνοντας πως ακόμη και η προετοιμασία του δημιουργούσε τεράστια πίεση.
Κατάρρευση της αξίας του νομίσματος μέσα σε μία νύχταΟ Μάρτιν Βέρβεϊ, επικεφαλής σχεδίου Β, είπε ότι η Κομισιόν ανέμενε ότι από την πρώτη ημέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το εθνικό νόμισμα θα έχανε το 60 έως 80% της αξίας του.
«Μιλάμε ουσιαστικά για κατάρρευση της αξίας του νομίσματος μέσα σε μία νύχτα», σημείωσε. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να εκτιναχθεί ακόμη και στο 500%-600% του ΑΕΠ, καθιστώντας το πλήρως μη βιώσιμο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας που επεξεργαζόταν το “Plan B”, η εκτύπωση επαρκούς ποσότητας νέου χρήματος θα χρειαζόταν περίπου οκτώ έως εννέα μήνες. «Το κρίσιμο ερώτημα ήταν τι θα συνέβαινε στο μεσοδιάστημα», σημείωσε ο Βέρβεϊ.
Όπως αποκάλυψε, μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν ήταν ακόμη και η προσωρινή χρήση των ήδη υπαρχόντων χαρτονομισμάτων ευρώ, είτε με ειδική σφραγίδα είτε ακόμη και με διάτρηση, ώστε να μετατραπούν προσωρινά σε νέο εθνικό νόμισμα.
Στουρνάρας: Εξοδος από την Ευρώπη θα έφερνε πείνα
Για το ενδεχόμενο μίας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν σαφής πως αυτό θα αποτελούσε καταστροφή για τη χώρα.
«Θα ήταν μια καταστροφή. Ούτε πετρέλαιο να αγοράσουμε για πολέμικά πλοία στο Αιγαίο δεν θα είχαμε. Θα υπήρχε πείνα. Σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης εκατομμυρίων συμβολαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτή; Ποιος Ελληνας θα πήγαινε στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του;» ανέφερε.
