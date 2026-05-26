Ο Νικηφόρος πήρε την κιθάρα από μουσικό του δρόμου στο Βουκουρέστι και τραγούδησε το «Υποσχέσου», δείτε βίντεο
Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της στη μέση ενός δρόμου, έγραψε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
Μία αυθόρμητη στιγμή έζησε ο Νικηφόρος στο Βουκουρέστι, όταν αποφάσισε σε μία βόλτα του να πάρει την κιθάρα από έναν μουσικό του δρόμου και να τραγουδήσει το «Υποσχέσου».

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή που έζησε κατά τη διάρκεια της απόδρασής του. Όπως περιέγραψε ο Νικηφόρος, επέλεξε να μοιραστεί με τους περαστικούς μια ερμηνεία της επιτυχίας του που κυκλοφόρησε το 2010. Ο κόσμος  που βρέθηκε στο σημείο φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, με αρκετούς να τον χειροκροτούν καθώς εκείνος τραγουδούσε.

«Πήρα για λίγο την κιθάρα ενός μουσικού του δρόμου στο Βουκουρέστι και είπα το "Υποσχέσου". Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της στη μέση ενός δρόμου, με μια κιθάρα και αγνώστους που σταματούν να ακούσουν» έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

