Στο Χιλιοστό: Η Μαύρη Παρασκευή, ο Πολ «Grexit» Tόμσεν και η αυτοκριτική Στρος Καν
Oι Ευρωπαίοι είχαν φάκελο για νέα δραχμή που θα υποτιμάτο 60%-80% σε ένα βράδυ – Το ΔΝΤ έβγαλε κέρδος 5 δισ. δολάρια από τα ελληνικά δάνεια – Ο Γιούνκερ, ο φόρος στους εφοπλιστές και η αντίδραση Τσίπρα
Έναν ογκώδη φάκελο που περιείχε το περιβόητο «Plan B» των Ευρωπαίων εταίρων για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ ανέσυρε ο τότε επικεφαλής του Euroworking Group, Τόμας Βίζερ από το κελάρι του σπιτιού του στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τον ΣΚΑΪ.
Ο κ. Βίζερ επέδειξε τον φάκελο στις δύο δημοσιογράφους και διάβασε τις επικεφαλίδες των κέφαλαιών του – το σχέδιο προέβλεπε την εισαγωγή «νέας δραχμής» που θα υποτιμάτο σε ένα βράδυ 60%-80% έναντι του ευρώ. Μάλιστα, η Κομισιόν είχε εκπονήσει ειδικό σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης της κρίσης, που πέρα από διανομή τροφίμων στους Έλληνες, περιελάμβανε ακόμα και αερομεταφορά χιλιάδων τουριστών από την Ελλάδα στις πατρίδες τους!
Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς, εστίασε και στο μυστικό σχέδιο που καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα το 2015 σε μια ιστορική ανατροπή.
Αποτέλεσμα αυτών των μυστικών και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων ήταν η εκπόνηση του τελικού plan B το οποίο είχε τίτλο «Κωδικός Αλβανία»
Εκ του αποτελέσματος, προκύπτει ότι οι «σκληροί» της πλευράς των δανειστών της χώρας συνέπιπταν με τις επιδιώξεις των «σκληρών» της ελληνικής πλευράς, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι ωστόσο θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. H πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε στην κάμερα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει «αυτοδιακινδύνευση». Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Σταθάκης επανέλαβε ότι συζήτηση για παράλληλο νόμισμα είχε γίνει «για τρία λεπτά στα πεταχτά», ενώ αρνήθηκε και την ύπαρξη του plan B…
Το επεισόδιο της Δευτέρας επικεντρώθηκε στην τελευταία προσπάθεια διαπραγμάτευσης, στις Βρυξέλλες, που ολοκληρώθηκε άδοξα νωρίς το απόγευμα της 24ης Ιουνίου του 2015, ενώ το δεύτερο μνημόνιο έληγε και η Ελλάδα κινδύνευε με άμεση χρεοκοπία, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει στην Ελλάδα και να προκηρύσσει το περιβόητο δημοψήφισμα.
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να διαμορφωθεί το plan B - «έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά - μιλώντας στην κάμερα αναφέρθηκε σε εκείνες τις συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Αποκάλυψε δε ότι πρότεινε στον τότε πρωθυπουργό την φορολογία των εφοπλιστών - αντί των περικοπών συντάξεων - κι εκείνος αρνήθηκε. «Εγώ είμαι κεντροδεξιός, εσύ αριστερός. Οκ...».
Από την ελληνική πλευρά, ο Νίκος Παππάς, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε εκείνες τις διαπραγματεύσεις, επέμεινε ότι η ελληνική πλευρά δεν είχε κάτι χειροπιαστό από τους δανειστές ως προς την χρηματοδότηση της χώρας και επανέλαβε ότι η απόσταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και δανειστές εξακολουθούσε να είναι μεγάλη, προκειμένου να υποστηρίξει την γραμμή του δημοψηφίσματος. Από την πλευρά του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, που ήταν τότε εκπρόσωπος του Γιούνκερ, είπε ότι γνώριζε την ύπαρξη του plan B και μίλησε για «εφιαλτικό σενάριο».
«Ο Τομσεν ήταν πολύ σκληρός απέναντι στην Αθήνα», είπε ο Μοσκοβισί ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος ανέφερε ότι είχε διαταραχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Τομσεν και Αθήνας. «Πίστευε ότι η Αθήνα δεν μπορούσε να αντέξει την πειθαρχία του ευρώ και προσπαθούσε να επηρεάσει και το Βερολίνο προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι δεν πρέπει να μείνει στο ευρώ..» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ήταν μεγάλο λάθος της Λαγκάρντ που τον έκανε υπεύθυνο του ΔΝΤ στην Ευρώπη. Δεν το ένοιαζε η αλήθεια και τα οικονομικά στοιχεία ήταν πολιτικός» τόνισε από την πλευρά του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ, που ήταν ο επικεφαλής του ESM σημείωσε ότι «αλλιώς δανείζει η Ευρώπη και αλλιώς το ΔΝΤ, τονίζοντας ότι άκουσε ο ίδιος ότι το Ταμείο είχε κέρδη 5 δισ. δολάρια από τα ελληνικά δάνεια, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν έβγαλαν κέρδη.
Κοστέλο: «Η ένταση οφειλόταν στο μοίρασμα του κόστους-Ποιος θα πλήρωνε;»
Ο Στρος Καν και τα λάθη του ΔΝΤΟ τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα λάθη του ΔΝΤ στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι οι επιπτώσεις της λιτότητας υποτιμήθηκαν με οδυνηρά αποτελέσματα. «Δεν υπήρχε μαγικό ραβδί για την έξοδο από το πρόγραμμα χωρίς λιτότητα. Ωστόσο έγιναν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι ζητήσαμε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο διάστημα και το δεύτερο ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία αντέδρασε η οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τόμσεν ήθελε GrexitΟ πρώην Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2014 αλλά και τον αρνητικό ρόλο που ρόλο που διαδραμάτισε ο Πολ Τόμσεν στις διαπραγματεύσεις.
