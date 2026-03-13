Χατζηδάκης στο Greece Talks του Travel.gr: Αν τα χτίσουμε όλα δεν θα έχει καμία αξία η περιουσία μας, το περιβάλλον είναι ο πλούτος της Ελλάδας
Στο δίπολο της τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στις μεγάλες υποδομές που αλλάζουν τα δεδομένα για την Κρήτη, στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο πάνελ «Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» του Travel.gr, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την περσινή χρονιά χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ οι επισκέπτες έφτασαν τα 38 εκατομμύρια. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους δέκα κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται. Επισήμανε μάλιστα ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν πάνω από 10% περισσότερες αφίξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στοιχείο που, όπως είπε, δείχνει ότι η θετική δυναμική συνεχίζεται.
Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες εκτιμήσεις: η μία λέει ότι όλοι θα επηρεαστούν, ενώ η άλλη ότι χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται μακριά από το επίκεντρο των εξελίξεων, όχι μόνο δεν θα πληγούν αλλά μπορεί και να ωφεληθούν. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ένα υψηλής ποιότητας και βιώσιμο τουριστικό προϊόν, ώστε η χώρα να αυξάνει σταθερά το μερίδιό της ανεξάρτητα από τις διεθνείς αναταράξεις.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία του περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί τον πραγματικό πλούτο της Ελλάδας. Όπως είπε, αν η χώρα χτίσει τα πάντα, η ίδια η περιουσία της θα χάσει την αξία της, ενώ μια υποβαθμισμένη περιοχή δεν μπορεί να αναπτυχθεί με υγιείς όρους. Σημείωσε ακόμη ότι όλη η συζήτηση για τον τουρισμό, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν θα είχε νόημα αν είχε καταστραφεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας. Συνέδεσε, μάλιστα, τη βιώσιμη ανάπτυξη με τον βιώσιμο τουρισμό, τα υψηλότερα εισοδήματα και την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης στα έργα υποδομής στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι από τη Δαμάστα, κοντά στο Ηράκλειο, έχει εγκατασταθεί ο βασικός σταθμός μέσω του οποίου ηλεκτροδοτείται πλέον το νησί. Όπως είπε, η Κρήτη διαθέτει δύο διασυνδέσεις, μία μικρότερη από τα Χανιά προς την Πελοπόννησο και μία μεγάλη από την Αθήνα, έργο που -όπως σημείωσε- ξεκίνησε όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλέον έχει ολοκληρωθεί. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς οδηγεί στο κλείσιμο των μονάδων στα Λινοπεράματα.
Στο πεδίο της αγοράς εργασίας, σημείωσε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5% και ότι έχουν δημιουργηθεί 560.000 θέσεις εργασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως στον τουρισμό εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει διακρατικές συμφωνίες τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις αγροτικές εργασίες, ώστε να έρθει εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες, με οργανωμένο τρόπο και κεντρική διαχείριση.
Για το ζήτημα των τιμών, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό, μπορεί όμως να παρέμβει απέναντι στην αισχροκέρδεια. Σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις επιχειρήσεις και ότι οι τελικές κινήσεις θα εξαρτηθούν και από το τι θα αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι πέρσι η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% συνέβαλε στη μείωση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ στάθηκε και στη δεκαετή εξαίρεση που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής της ΕΕ για ακτοπλοΐα και αεροπλοΐα.
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel Μάρι Δασκαλαντωνάκη, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου IOGR (SKY express) Ιωάννης Γρύλος, ο εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Group Κυριάκος Μάγειρας και ο CEO της AVIS Greece Ανδρέας Ταπραντζής.
