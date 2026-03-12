ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα «αζήτητα» του ΥΠΑΑΤ το έγγραφο Bάρρα - Στάλθηκε με email στο γενικό πρωτόκολλο του υπουργείου

Κλείσιμο

Με αμείωτη ένταση μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του, μια ημέρα μετά την θυελλώδη συζήτηση στη Βουλή κατά την οποία η αντιπολίτευση επικαλέστηκε έγγραφο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.με το οποίο ζητούσε από τοννα λάβει μέτρα για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και των βοσκότοπων στην Κρήτη που είχε παρατηρηθεί κατά το στάδιο των δηλώσεων για το έτος 2020.Πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν ότι το περιβόητο έγγραφο Βάρρα στον Μάκη Βορίδη (Α.Πρ. 47425/27.7.2020) στάλθηκε ουσιαστικά στα αζήτητα καθώς η αποστολή του έγινε με email, πρωτοκολλήθηκε στο γενικό πρωτόκολλο του Υπουργείου και ότι ακόμα και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού είχε ξεχάσει την ύπαρξή του!Σε ότι αφορά την ουσία του ζητήματος, αν δηλαδή ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πήρε μέτρα για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που είχε παρατηρηθεί, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με την κατανομή του 2020 κατόπιν πρότασης της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ επί Φάνη Παπά, ο κ. Βορίδης προχώρησε στην λήψη μέτρων τα οποία ενσωματώθηκαν στην πρόταση κατανομής.Ειδικότερα, τα μέτρα που ελήφθησαν:1. Η έναρξη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να είναι προγενέστερη της 31ης Μαΐου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, για να τύχει κατανομής.2. Για τους κτηνοτρόφους που λαμβάνουν για πρώτη φορά εκτάσεις βοσκοτόπων χρησιμοποιείται ο συντελεστής της χωρικής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του γεωργού.3. Σε περιοχές με υπέρμετρη αύξηση (Κρήτη) στις απαιτούμενες εκτάσεις βοσκοτόπων χρησιμοποιείται μέγιστη κατανομή τα 20 εκτάρια στους παραγωγούς χωρίς δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στην ΠΕ1 (βοσκοτόπια).«Επί της ουσίας, ο Βορίδης έλαβε μέτρα στην κατανομή του 2020 αυτά ακριβώς που του πρότεινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν συνεργάτες του πρώην υπουργού οι οποίοι δεν κρύβουν και τον έντονο προβληματισμό τους για το γεγονός ότι το περιβόητο έγγραφο Βάρρα εμφανίστηκε τώρα, μετά από πέντε μήνες εξεταστικής διαδικασίας, 76 μάρτυρες, περίπου 20.000 σελίδες εγγράφων, πλήρη κατάθεση του ίδιου του Βάρρα, τόσο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, όσο και στην εξεταστική επιτροπή καθώς και υπόμνημα 700 σελίδων.Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ο κ. Βάρρας στην κατάθεσή του στην εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο έγγραφο και τονίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατάθεσή του στην Επιτροπή ανέφερε πως δεν έδωσε στον υπουργό κανένα αντίστοιχο έγγραφο για την τεχνική λύση, διότι – όπως είπε – δεν ήταν σύννομη με τις “ντιρεκτίβες” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος θα ήταν «ο τελευταίος που θα έφερνε ένα τέτοιο έγγραφο προς υπογραφή».Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η μαρτυρία της κας Αθανασίας Ρέππα -πρώην Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ - στην Εξεταστική Επιτροπή η οποία ανέφερε πως οι υπηρεσίες επανειλημμένα ζητούσαν από τον Βάρρα να μεταφέρει το ζήτημα (σ.σ. της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου) στον υπουργό. Κάθε φορά όμως που επέστρεφε από συναντήσεις, η απάντηση ήταν ότι «δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε», επειδή υπήρχαν – όπως έλεγε – άλλα πιο σοβαρά θέματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν είχε αλλάξει τίποτα. Ούτε ο τρόπος κατανομής ούτε η υπουργική απόφαση, είχε επισημάνει η κα Ρέππα.Σύμφωνα με την κατάθεση της Ρέππα, ο Βάρρας επέμενε να χρησιμοποιηθεί η κατανομή του 2019 όπως ήταν, ώστε να μην χρειαστεί να ανοίξει εκ νέου συζήτηση με τον υπουργό, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στην εξεταστική επιτροπή με το οποίο δίνεται σχετική εντολή από τον Βάρρα στις υπηρεσίες να προχωρήσουν στην κατανομή του 2020 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το 2019.Ο τρόπος κατανομής άλλαξε με κατανομή Παπά - Βορίδη υπενθυμίζουν επίσης οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζοντας ως «άνθρακα» τον θησαυρό που ανακάλυψαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στη Βουλή.