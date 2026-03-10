Σύγκρουση στη Βουλή για έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιάστηκε η κυβέρνηση με την γίδα στην πλάτη, είπε ο Μεϊκόπουλος - Δεν κατατέθηκε, απαντά ο Βορίδης

«Έχω μπροστά μου ένα ενημερωτικό σημείωμα, εμπιστευτικό, που στάλθηκε από τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Βάρρα στον πολιτικό του προϊστάμενο, κ. Βορίδη, στις 27/7/2020, το οποίο έγγραφο αποδεικνύει ότι ο Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο δείχνει και κάτι άλλο. Έχει 9 προτάσεις για το πώς θα περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος» είπε ο κ. Μεϊκόπουλος για να υποστηρίξει στη συνέχεια ότι ο κ. Βορίδης «ψευδόρκησε, απέκρυψε έγγραφα και συκοφάντησε. Πιάστηκε ο κ. Βορίδης και η κυβέρνηση με τη γίδα στην πλάτη».

