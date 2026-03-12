Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση με την άμεση παρέμβαση στην αγορά κατά της αισχροκέρδειας
Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση με την άμεση παρέμβαση στην αγορά κατά της αισχροκέρδειας
Η ΠΝΠ με τα μέτρα πέρασε σε ΦΕΚ και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, με ορίζοντα ως τις 30 Ιουνίου - Στο ενδιάμεσο, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα κρίνει αν απαιτούνται και περαιτέρω παρεμβάσεις
Η ταχύτητα με την οποία ανακοινώθηκαν χθες το μεσημέρι τα μέτρα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τη βενζίνη και τα σούπερ μάρκετ δεν ήταν τυχαία. Η κυβέρνηση ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι εκτός από την άμεση επιχειρησιακή αντίδραση στο πεδίο, παρεμβαίνει γρήγορα και για την αναχαίτιση των πρώτων συνεπειών από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να τινάζει την μπάνκα στον αέρα και διατηρώντας έτσι εφεδρείες για την απρόβλεπτη συνέχεια.
Ομολογουμένως, το σκέλος της ακρίβειας και του επίμονου πληθωρισμού είναι μια από τις αδυναμίες της κυβέρνησης. Σε αυτή τη συγκυρία, κατά την οποία η ΝΔ πιστώνεται τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και βλέπει συσπείρωση λόγω εθνικής αβεβαιότητας, ήθελε να κινηθεί γρήγορα και στο πεδίο της αγοράς, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες τέθηκαν σε εφαρμογή οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
«Όπως ο Μητσοτάκης κινήθηκε γρήγορα στο μέτωπο του πολέμου και έστειλε άμεσα τις φρεγάτες στην Κύπρο, έτσι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να προλάβουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας», έλεγε στο protothema.gr κορυφαίος υπουργός που εμπλεκόταν στον σχεδιασμό και στις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες.
Οι χθεσινές ανακοινώσεις βασίζονταν στον καμβά της εισήγησης του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ ρόλο στη συζήτηση έπαιξε και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει άμεση επαφή με την αγορά της ενέργειας που εξελίσσεται σε ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο για την ελληνική οικονομία.
Πλέον, η ΠΝΠ με τα μέτρα για το πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ πέρασε σε ΦΕΚ και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, με ορίζοντα ως τις 30 Ιουνίου και βλέπουμε. Στο ενδιάμεσο, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα κρίνει αν απαιτούνται και περαιτέρω παρεμβάσεις.
Κατά πληροφορίες και στη χθεσινή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα της παρέμβασης στην αγορά. Ο κ. Τασουλάς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προέτρεψε τον κ. Μητσοτάκη να κινηθεί και σε αυτό το πεδίο με την ίδια ορμή, όπως και στα εθνικά θέματα, για τα οποία επίσης άκουσε εκτενή ενημέρωση.
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πάντως αποδίδουν καρπούς για τη ΝΔ στο πεδίο των δημοσκοπήσεων και στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να διατηρήσει αυτή τη βελτιωμένη εικόνα, καθώς εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο προ των εκλογών και άρα στην τελική ευθεία. Και στη χθεσινή έρευνα της Pulse η ΝΔ καταγράφει σημαντική αύξηση δυνάμεων, κερδίζοντας 1,5 μονάδα (25,5% πρόθεση ψήφου, 31,5% εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων).
Το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτικό, με 14 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 18 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ κανένα από τα υπό διαμόρφωση κόμματα δεν φαίνεται να έχει δυναμική εξουσίας. Η ΝΔ εμφανίζει σημαντική συσπείρωση δυνάμεων, αλλά και εισροές εκ δεξιών και πλέον στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι να… περιορίσει τα λάθη κατά το δυνατόν, ώστε να δώσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους την εκλογική μάχη.
Ομολογουμένως, το σκέλος της ακρίβειας και του επίμονου πληθωρισμού είναι μια από τις αδυναμίες της κυβέρνησης. Σε αυτή τη συγκυρία, κατά την οποία η ΝΔ πιστώνεται τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και βλέπει συσπείρωση λόγω εθνικής αβεβαιότητας, ήθελε να κινηθεί γρήγορα και στο πεδίο της αγοράς, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες τέθηκαν σε εφαρμογή οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
«Όπως ο Μητσοτάκης κινήθηκε γρήγορα στο μέτωπο του πολέμου και έστειλε άμεσα τις φρεγάτες στην Κύπρο, έτσι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να προλάβουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας», έλεγε στο protothema.gr κορυφαίος υπουργός που εμπλεκόταν στον σχεδιασμό και στις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες.
Οι χθεσινές ανακοινώσεις βασίζονταν στον καμβά της εισήγησης του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ ρόλο στη συζήτηση έπαιξε και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει άμεση επαφή με την αγορά της ενέργειας που εξελίσσεται σε ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο για την ελληνική οικονομία.
Πλέον, η ΠΝΠ με τα μέτρα για το πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ πέρασε σε ΦΕΚ και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, με ορίζοντα ως τις 30 Ιουνίου και βλέπουμε. Στο ενδιάμεσο, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα κρίνει αν απαιτούνται και περαιτέρω παρεμβάσεις.
Κατά πληροφορίες και στη χθεσινή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα της παρέμβασης στην αγορά. Ο κ. Τασουλάς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προέτρεψε τον κ. Μητσοτάκη να κινηθεί και σε αυτό το πεδίο με την ίδια ορμή, όπως και στα εθνικά θέματα, για τα οποία επίσης άκουσε εκτενή ενημέρωση.
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πάντως αποδίδουν καρπούς για τη ΝΔ στο πεδίο των δημοσκοπήσεων και στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να διατηρήσει αυτή τη βελτιωμένη εικόνα, καθώς εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο προ των εκλογών και άρα στην τελική ευθεία. Και στη χθεσινή έρευνα της Pulse η ΝΔ καταγράφει σημαντική αύξηση δυνάμεων, κερδίζοντας 1,5 μονάδα (25,5% πρόθεση ψήφου, 31,5% εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων).
Το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτικό, με 14 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 18 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ κανένα από τα υπό διαμόρφωση κόμματα δεν φαίνεται να έχει δυναμική εξουσίας. Η ΝΔ εμφανίζει σημαντική συσπείρωση δυνάμεων, αλλά και εισροές εκ δεξιών και πλέον στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι να… περιορίσει τα λάθη κατά το δυνατόν, ώστε να δώσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους την εκλογική μάχη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα