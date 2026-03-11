Από ρύζι και ψωμί του τοστ ως πάνες και τροφές για γάτες στη λίστα: Τα 61 προϊόντα με το «πολεμικό» πλαφόν
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν σήμερα τα οικονομικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, η κυβέρνηση θέτει πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα.
Επί του πρακτέου, στα μέσα επίπεδα του περιθωρίου κέρδους του 2025 θα είναι το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης. Τα πλαφόν είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους:
- Ρύζι
- Ψωμί για τοστ
- Ψωμί φρατζόλα
- Φρυγανιές
- Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Όσπρια (φακές)
- Όσπρια (φασόλια)
- Όσπρια (ρεβύθια)
- Πάριζα
- Γαλοπούλα (αλλαντικά)
- Κατεψυγμένα ψάρια
- Φρέσκα ψάρια
- Νωπό χοιρινό
- Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
- Νωπό μοσχάρι
- Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
- Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
- Γάλα φρέσκο πλήρες
- Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα εβαπορέ
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
- Τυρί φέτα
- Λευκό τυρί
- Τυρί γκούντα
- Τυρί με χαμηλά λιπαρά
- Χυμός τομάτας διατηρημένος
- Αυγά
- Μαργαρίνες
- Βούτυρο αγελάδος
- Ελαιόλαδο
- Ηλιέλαιο
- Κατεψυγμένα λαχανικά
- Λευκή ζάχαρη
- Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
- Δημητριακά
- Κρέμα βρεφικής ηλικίας
- Γάλα βρεφικής ηλικίας
- Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
- Σοκολάτες και σοκολατοειδή
- Μπισκότα
- Χυμός πορτοκάλι
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
- Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί υγείας
- Οδοντόκρεμες
- Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
- Σαμπουάν
- Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
- Αφρόλουτρα
- Πάνες ακράτειας
- Πάνες για μωρά
- Μωρομάντηλα
- Σαμπουάν για μωρά
- Τροφές για σκύλους
- Τροφές για γάτες
