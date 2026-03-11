Δημοσκόπηση Pulse: Δύο μονάδες κερδίζει η ΝΔ και φτάνει στο 31,5%, πέφτει η Καρυστιανού, το 72% επικροτεί την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο

Το 47% αξιολογεί θετικά τις αποφάσεις και τις ενέργειες της χώρας στο σημερινό διεθνές σκηνικό - Στο 64% φτάνει η θετική αξιολόγηση μεταξύ των «αποσυσπειρωμένων» ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος - Μισή μονάδα πάνω το ΠΑΣΟΚ, αλλά η διαφορά ανεβαίνει στις 18 μονάδες, από 16,5 τον Ιανουάριο