Ως τις 30 Ιουνίου τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Ρύζι Ψωμί για τοστ Ψωμί φρατζόλα Φρυγανιές Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Όσπρια (φακές) Όσπρια (φασόλια) Όσπρια (ρεβύθια) Πάριζα Γαλοπούλα (αλλαντικά) Κατεψυγμένα ψάρια Φρέσκα ψάρια Νωπό χοιρινό Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου Νωπό μοσχάρι Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές) Γάλα φρέσκο πλήρες Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά Γάλα εβαπορέ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά Τυρί φέτα Λευκό τυρί Τυρί γκούντα Τυρί με χαμηλά λιπαρά Χυμός τομάτας διατηρημένος Αυγά Μαργαρίνες Βούτυρο αγελάδος Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Κατεψυγμένα λαχανικά Λευκή ζάχαρη Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια) Δημητριακά Κρέμα βρεφικής ηλικίας Γάλα βρεφικής ηλικίας Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός) Σοκολάτες και σοκολατοειδή Μπισκότα Χυμός πορτοκάλι Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Χαρτί κουζίνας Χαρτί υγείας Οδοντόκρεμες Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών Σαμπουάν Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή Αφρόλουτρα Πάνες ακράτειας Πάνες για μωρά Μωρομάντηλα Σαμπουάν για μωρά Τροφές για σκύλους Τροφές για γάτες

Από την πλευρά του, οσημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αναστάτωσης διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία και για την εφοδιαστική αλυσίδα. «Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε.Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ' αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για αυστηρό μεν για την αγορά αλλά δίκαιο μέτρο, λόγω των συνθηκών. «Όλοι θα πρέπει να μοιραστούμε το βάρος των δυσκολιών για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή», είπε, εξηγώντας ότι η ρύθμιση αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης αυτών των προϊόντων.Τα πλαφόν είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργόςκατά τη συνάντησή του με τον«Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», είχε τονίσει.Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους