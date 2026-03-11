Ως τις 30 Ιουνίου τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια
Ως τις 30 Ιουνίου τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια
Σήμερα δημοσιεύεται η ΠΝΠ - Στα 17 λεπτά συνολικά το περιθώριο κέρδους για τον κλάδο των καυσίμων - Στα μέσα επίπεδα του περιθωρίου κέρδους του 2025 το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης
Τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας λόγω του πολέμου στο Ιράν ανακοινώνουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας». Επίσης, ως τρίτη παρατήρηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», είπε. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα. «Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».
«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.
Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.
Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ΑΠΕ, που δημιουργούν άμυνα στην αύξηση της τιμής. «Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και την Heleniq Energy».
«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας». Επίσης, ως τρίτη παρατήρηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», είπε. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα. «Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».
Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν
«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.
Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.
Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ΑΠΕ, που δημιουργούν άμυνα στην αύξηση της τιμής. «Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και την Heleniq Energy».
Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν σε τρόφιμα και είδη διαβίωσης
Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αναστάτωσης διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία και για την εφοδιαστική αλυσίδα. «Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ' αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.
Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για αυστηρό μεν για την αγορά αλλά δίκαιο μέτρο, λόγω των συνθηκών. «Όλοι θα πρέπει να μοιραστούμε το βάρος των δυσκολιών για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή», είπε, εξηγώντας ότι η ρύθμιση αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης αυτών των προϊόντων.
Τα πλαφόν είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. «Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», είχε τονίσει.
Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ' αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.
Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για αυστηρό μεν για την αγορά αλλά δίκαιο μέτρο, λόγω των συνθηκών. «Όλοι θα πρέπει να μοιραστούμε το βάρος των δυσκολιών για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή», είπε, εξηγώντας ότι η ρύθμιση αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης αυτών των προϊόντων.
Τα πλαφόν είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. «Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», είχε τονίσει.
Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
- Ρύζι
- Ψωμί για τοστ
- Ψωμί φρατζόλα
- Φρυγανιές
- Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Όσπρια (φακές)
- Όσπρια (φασόλια)
- Όσπρια (ρεβύθια)
- Πάριζα
- Γαλοπούλα (αλλαντικά)
- Κατεψυγμένα ψάρια
- Φρέσκα ψάρια
- Νωπό χοιρινό
- Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
- Νωπό μοσχάρι
- Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
- Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
- Γάλα φρέσκο πλήρες
- Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα εβαπορέ
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
- Τυρί φέτα
- Λευκό τυρί
- Τυρί γκούντα
- Τυρί με χαμηλά λιπαρά
- Χυμός τομάτας διατηρημένος
- Αυγά
- Μαργαρίνες
- Βούτυρο αγελάδος
- Ελαιόλαδο
- Ηλιέλαιο
- Κατεψυγμένα λαχανικά
- Λευκή ζάχαρη
- Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
- Δημητριακά
- Κρέμα βρεφικής ηλικίας
- Γάλα βρεφικής ηλικίας
- Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
- Σοκολάτες και σοκολατοειδή
- Μπισκότα
- Χυμός πορτοκάλι
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
- Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί υγείας
- Οδοντόκρεμες
- Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
- Σαμπουάν
- Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
- Αφρόλουτρα
- Πάνες ακράτειας
- Πάνες για μωρά
- Μωρομάντηλα
- Σαμπουάν για μωρά
- Τροφές για σκύλους
- Τροφές για γάτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα