Ο Βελόπουλος διαμαρτύρεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Φλώρος τον αποκάλεσε «καράφλα», δείτε την επιστολή στον Κακλαμάνη

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, έστειλε ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγγέλλοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Φλώρος τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα».Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης το περιστατικό συνέβη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.Ο κ. Βελόπουλος καλεί τον κ. Κακλαμάνη «ως θεματοφύλακα του πολιτεύματος» και του Συντάγματος να τιμωρήσει άμεσα τον «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο» βουλευτή.Από την πλευρά του πάντως ο κ. Φλώρος μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστηρίζει ότι δεν αποκάλεσε καράφλα τον κ. Βελόπουλο αλλά του είπε «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα»Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι την ώρα που ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση για τα μέλη της Χρυσής Αυγής έγινε ο εξής διάλογος:Βελόπουλος: Εσείς έχετε μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σαςΦλώρος: Παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα