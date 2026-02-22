Γεωργιάδης: Κάτω από 4 ώρες η αναμονή στα Επείγοντα στην Ελλάδα, έως 13 στον Καναδά

Ο υπουργός Υγείας ανέβασε βίντεο από τον Καναδά και τις πολύωρες αναμονές στα Επείγοντα και υποστήριξε ότι η μείωση στην Ελλάδα έφτασε το 65% μέσα σε έναν χρόνο





Στην ίδια ανάρτηση παρέπεμψε και σε επίσημη αναφορά του 2025, σύμφωνα με την οποία καταγράφεται τάση αύξησης των «μπλοκαρισμάτων» στα επείγοντα στον Καναδά, με περιοχές στο Κεμπέκ να εμφανίζουν χρόνους αναμονής έως και 13 ώρες, ενώ αλλού οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.







Ο υπουργός έκανε λόγο για συντονισμένες παρεμβάσεις, αναφέροντας τη συμβολή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και την εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι» για την καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει ανακαινίσεις και οργανωτικές αλλαγές στα νοσοκομεία.



Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα προβλήματα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αποτελούν κοινή πρόκληση για τα συστήματα Υγείας διεθνώς και ότι «θαύματα δεν μπορούν να γίνουν», εκτιμώντας ωστόσο ότι η εικόνα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί αισθητά και κάνοντας λόγο για «εθνική συλλογική επιτυχία».



Αναλυτικά η ανάρτησή του:





@mthemisto

ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Με την βοήθεια της

Κλείσιμο

και της

@dypa_official

με το βραχιολάκι, τις προσλήψεις εκεί, τις ανακαινίσεις κλπ

Δείτε το βίντεο που πριν λίγες μέρες ανέβηκε από τον Καναδά μια από τις πλουσιότερες Χώρες της Γης και διαβάστε και αυτό:



System Crisis: Reports indicate a national trend of increasing ER bottlenecks, with some regions in Quebec seeing waits as high as 13 hours and others facing even longer, according to a 2025 report.



Από την επίσημη αναφορά τους για την κατάσταση στα επείγοντα των Νοσοκομείων τους.

Και μήν αρχίζετε τα «δεν με νοιάζει ο Καναδάς εμένα το εδώ με νοιαζει» διότι τα προβλήματα αλλά και οι λύσεις είναι κοινές και θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά ναι πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα και αυτό είναι εθνική μας συλλογική επιτυχία».









22.02.2026, 09:43