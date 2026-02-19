Η ΠΑΣΚΕ του Παναγόπουλου κατά ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις εκλογές στο ΕΚΑ: Επιχειρούν αθόρυβη διάσπαση, κρύφτηκαν ως δειλοί και αδύναμοι

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η ΠΑΣΚΕ με αφορμή την κάθοδο δεύτερου «πράσινου» ψηφοδελτίου στις εκλογές για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών