Ήττα ΠΑΣΟΚ και διάσπαση στο συνδικαλιστικό του όργανο έβγαλαν οι κάλπες στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας

Ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ διατήρησε τις δυνάμεις του στο ΕΚΑ και εξελέγη πανηγυρικά σύνεδρος για το συνέδριο της Συνομοσπονδίας - Το παρασκήνιο, οι απειλές και τα κέρδη για το… ΚΚΕ