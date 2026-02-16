Ήττα ΠΑΣΟΚ και διάσπαση στο συνδικαλιστικό του όργανο έβγαλαν οι κάλπες στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας
Ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ διατήρησε τις δυνάμεις του στο ΕΚΑ και εξελέγη πανηγυρικά σύνεδρος για το συνέδριο της Συνομοσπονδίας - Το παρασκήνιο, οι απειλές και τα κέρδη για το… ΚΚΕ
Επισημοποιήθηκε το ρήγμα στο συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ με τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, καθώς ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, που ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα, διατήρησε τις δυνάμεις του: εξελέγη άνετα σύνεδρος για το επικείμενο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, όπου θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, ενώ έχασε μόλις μία έδρα στο ΕΚΑ, αφήνοντας πίσω το ψηφοδέλτιο της Χαριλάου Τρικούπη, που τον είχε καλέσει να παραιτηθεί.
Όπως είναι γνωστό, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ζήτησε ομόφωνα να τους διευκολύνει με την παραίτησή του. Ωστόσο, τα μεγαλοστελέχη της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του κόμματος, απειλούν με αποχώρηση από το κόμμα αν ο 72χρονος εκλεκτός τους δεν παραμείνει στο τιμόνι της Γενικής Συνομοσπονδίας.
Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε αγωνίες υπαρξιακού τύπου από τη στιγμή που κινδυνεύει να χάσει έναν βασικό κομματικό πυλώνα, ενώ η δεύτερη θέση δεν είναι διασφαλισμένη καθώς δεν έχουν μπει στο πολιτικό παιχνίδι τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.
Ήδη έχουν διαμορφωθεί δύο ΠΑΣΚΕ που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το συνδικαλιστικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη δυναμική του στις εθνικές εκλογές. Όπως είναι γνωστό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά τη μεγάλη εκλογική συρρίκνωση την εποχή των μνημονίων, έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να διατηρεί έναν κυρίαρχο συνδικαλιστικό χώρο - εξ ου και η περίφημη φράση του Παναγόπουλου ότι η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40% ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις 12%.
«Πιστεύουμε από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας το βράδυ της Παρασκευής, όπου υπογραμμίζεται επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», σε μία σαφή αναφορά στο κείμενο των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ, με το οποίο απειλούν με αποχώρηση από το κόμμα.
«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη. Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξη της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο», ήρθε λίγο αργότερα η ανακοίνωση από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ξεκαθαρίζει στους συνομιλητές του ότι σε κάθε περίπτωση θα φτάσει στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια, καθώς πλέον είναι δεδομένο ότι εκεί θα εμφανιστούν δύο ΠΑΣΚΕ - η μία μάλιστα με το ένα πόδι εκτός κόμματος.
Οι εκλογές της Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας αφορούσαν τόσο τη διοίκηση του ΕΚΑ – μέχρι σήμερα πρόεδρος είναι ο Κώστας Κουλούρης της ΠΑΣΚΕ Παναγόπουλου- όσο και συνέδρους για το επικείμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ.
Η ομάδα Παναγόπουλου έλαβε 210 ψήφους (από 300) για το συνέδριο – με τον ίδιον να εκλέγεται πανηγυρικά σύνεδρος – ενώ έχασε μόλις μία έδρα στο Εργατικό Κέντρο και πήγε στις 5 από τις 6. Το «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» της επίσημης Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και από άλλες παρατάξεις, έλαβε μόλις 3 έδρες, έχοντας ως επικεφαλής τον Γιάννη Μπουλέρο, μέλος της Κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά Ανδρουλάκη.
Εν ολίγοις, το ΠΑΣΟΚ συνολικά αύξησε τις έδρες του κατά 2, αλλά κατά πάσα πιθανότητα χάνει τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, καθώς οι δύο παρατάξεις του δεν μπορούν να συνεργαστούν λόγω της εκκρεμότητας Παναγόπουλου με τη Δικαιοσύνη. Όπως έγραψε το Πρώτο Θέμα, πιθανότατα το ΕΚΑ θα περάσει στα χέρια του Νίκου Μαυροκέφαλου του ΚΚΕ, που για άλλη μία φορά βγήκε πρώτο στις εκλογές, αυξάνοντας μάλιστα τις έδρες του από 9 σε 11.
Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωσή τους, τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ Παναγόπουλου είχαν προειδοποιήσει ότι θα αποχωρούσαν από το ΠΑΣΟΚ αν έμπαιναν εμπόδια στην εκλογή Κουλούρη στο ΕΚΑ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάσπαση της ΠΑΣΚΕ από το 1985, όταν είχαν αποχωρήσει μαζικά συνδικαλιστές μαζί με τον Γεράσιμο Αρσένη.
Τα «κουκιά» στο ΕΚΑ
- Τα αποτελέσματα για το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
- 1) ΔΑΣ (ΚΚΕ) 459 ΕΔΡΕΣ 11
- 2)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ - Γιάννης Παναγόπουλος) 218 ΕΔΡΕΣ 5
- 3)ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ-ΕΑΚ - ΣΥΡΙΖΑ) 192 ΕΔΡΕΣ 5
- 4)ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (Τάσος Γκιάτης) 170 ΕΔΡΕΣ 4
- 5)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (ΠΑΣΚΕ2 - Γιάννης Μπουλέρος) 142 ΕΔΡΕΣ 3
- 6)ΔΑΚΕ (Νέα Δημοκρατία) 132 ΕΔΡΕΣ 3
- 7)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 41
- 8)ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΜΑΧΗ 17
- 9)ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 10
- 10)ΕΡΓΑΣ 3
Η διαγραφή για την ΟΤΟΕ
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος είναι υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και επομένως προέρχεται από την ΟΤΟΕ, είχε πρωταγωνιστήσει πέρυσι στην «άλωση» της ομοσπονδίας των τραπεζοϋπαλλήλων από τη δική του ομάδα σε συνεργασία με κομμάτι της ΔΑΚΕ και κόντρα στην «επίσημη» ΠΑΣΚΕ, που έχασε τη διοίκηση παρότι το αθροιστικό ποσοστό του συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ ήταν στο 40%...
Μάλιστα τότε -πριν από έναν χρόνο ακριβώς- το ΠΑΣΟΚ είχε σπεύσει να διαγράψει τον στενό συνεργάτη του Παναγόπουλου, Θανάση Σταθόπουλο: σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κ. Σταθόπουλος «επέλεξε να τηρήσει άλλη στάση και όχι μόνο να αποδεχτεί τη συγκρότηση προεδρείου παρά την απουσία από τη συγκρότηση της πρώτης σε ψήφους παράταξης, ώστε να μην υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο προεδρείο, αλλά και με την ψήφο του συμβάλλει ώστε πρόεδρος να εκλεγεί ο προερχόμενος από την παράταξη της Ν.Δ., με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεκδικήσεις υπέρ των εργαζομένων, και ο ίδιος να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα».
Επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ των τραπεζών ήταν -και παραμένει- ο Γιώργος Μότσιος, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Συνδικαλιστικού Δικτύου του ΠΑΣΟΚ, πιστός στην ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, και προφανώς δεν βλέπει με καλό μάτι τον Παναγόπουλο. Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει παρασκηνιακές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να υπάρξει μία συμφωνία: να επανέλθει στη διοίκηση της ΟΤΟΕ η «επίσημη» ΠΑΣΚΕ με αντάλλαγμα την παραμονή Κουλούρη στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας μέσω ενός κοινού «πράσινου» ψηφοδελτίου.
Όλα αυτά όμως διακόπηκαν βίαια με τη δημοσιοποίηση της δέσμευσης των προσωπικών λογαριασμών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Γιάννη Παναγόπουλου και άλλων πέντε ανθρώπων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων για τα προγράμματα επιμόρφωσης που διαχειριζόταν η ΓΣΕΕ. Η αντίδραση Μότσιου με τη σφραγίδα του Συνδικαλιστικού Δικτύου του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και κάθετη: παρότι δέχθηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κάλεσε τον Παναγόπουλο να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ.
Η ανακοίνωση Μότσιου προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συνδικαλιστών που πρόσκεινται στον Γ. Παναγόπουλο. Μετά από μία μαζική τηλεδιάσκεψη, η πλειοψηφία των «πράσινων» συνδικαλιστών εξέδωσε μία επιθετική ανακοίνωση, απευθυνόμενη στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «αν αυτό το παρακομματικό σύστημα του “Δικτύου” και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της “νομιμοποίησης” και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με τον γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- και επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης, σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί, αλλά και ως προτροπή να αποχωρήσουμε από το κόμμα στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα».
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής της Πολιτικής Γραμματείας, από την οποία προέκυψε η ανακοίνωση με την οποία ζητείται η παραίτηση Παναγόπουλου, κανείς δεν έσπευσε «να τον πάρει πάνω του», παρότι όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και ότι τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής παρουσιαστεί δεν σφραγίζουν την ενοχή του. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κλείνει 20 χρόνια στη θέση του προέδρου της Συνομοσπονδίας, οπότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και εκείνα που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με αυτόν, δεν νιώθουν ότι είναι υπερασπίσιμη η θέση του.
