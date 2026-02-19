Η Άγκυρα ενοχλήθηκε από τη συμφωνία Αθήνας - Chevron: «Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο οι μονομερείς ενέργειες νότια της Κρήτης»

Η Άγκυρα αντιτίθεται «στην παράνομη δραστηριότητα που επιχειρείται να υλοποιηθεί κατά παράβαση του Μνημονίου Κατανόησης για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας, που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης» λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας