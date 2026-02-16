Παρουσιάστηκαν οι συμβάσεις του Δημοσίου με τη Chevron για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο - Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα καθιερώνεται ως ενεργειακός κόμβος

Η παρουσίαση έγινε λίγη ώρα μετά την επίσημη υπογραφή των τεσσάρων συμφωνιών για τη μίσθωση 4 θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη - « Η Ελλάδα δεν κάνει ένα βήμα, αλλά ένα άλμα» δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου