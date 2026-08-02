Καραμανλής για Βαρβιτσιώτη: Θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κώστας Καραμανλής Γιάννης Βαρβιτσιώτης

Καραμανλής για Βαρβιτσιώτη: Θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε ο Κώστας Καραμανλής

Καραμανλής για Βαρβιτσιώτη: Θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του
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«Με συγκίνηση και αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης αποχαιρετώ τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

Τον πολιτικό της εργατικότητας και της προσφοράς, της αφοσίωσης στην Δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σημειώνει ότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργός με διακριτή παρουσία και πλούσιο έργο, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Θα τον θυμόμαστε για την μετριοπάθεια και την διορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας. Προσωπικά θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο.
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