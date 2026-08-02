O πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, «υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης»

Την θλίψη του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού. Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά. Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Μαρινάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας

«Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής.«Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο, στα μονοπάτια της κοινής πολιτικής μας διαδρομής, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί σειρά ετών βουλευτή και υπουργό, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε ανήμερα των γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα», αναφέρει ειδικότερα ο πρόεδρος της Βουλής και σημειώνει:«Πρόκειται για μια από τις μακροβιότερες και εμπειρότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με μια αδιάλειπτη και ιδιαίτερα αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες.Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΝΔ, αλλά και αρκετές φορές υπουργός, ενώ κάθισε και στα έδρανα της Ευρωβουλής.Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά και χρηστή πολιτική του σταδιοδρομία, καθώς και με άλλα ανώτατα παράσημα διαφόρων κρατών.Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Τα ειλικρινή του συλλυπτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσώτη, που πέθανε σήμερα στα 93 του χρόνια, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.



Πιερρακάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών



Χατζηδάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, με περιέβαλε πάντα με αγάπη κι εμπιστοσύνη

«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.Αιωνία του η μνήμη.»Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.«Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.Καλό ταξίδι.»



Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα, σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.



«Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή», έγραψε για τον αείμνηστο πολιτικό ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.



Αναλυτικά η ανάρτησή του



«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.



Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»







Κεφαλογιάννης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου



Δένδιας: Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του

Με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική μορφή της παράταξής μας και έναν πολιτικό που υπηρέτησε επί δεκαετίες τη Δημοκρατία και την πατρίδα με συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης.Από τα πρώτα κοινοβουλευτικά του βήματα στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την πολυετή παρουσία του στη Βουλή, στην κυβέρνηση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπήρξε πιστός στις αρχές του, με βαθιά θεσμική συνείδηση και αταλάντευτη προσήλωση στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά σήμερα ένα ιστορικό της στέλεχος και η πολιτική ζωή έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας ολόκληρης εποχής.Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές.»



Το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη είπε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που - όπως έγραψε - με τον εκλιπόντα τον συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί.



Αναλυτικά η ανάρτησή του



«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.»





Καραμανλής για Βαρβιτσιώτη: Θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του



«Με συγκίνηση και αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης αποχαιρετώ τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.



Τον πολιτικό της εργατικότητας και της προσφοράς, της αφοσίωσης στην Δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.



Σημειώνει ότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργός με διακριτή παρουσία και πλούσιο έργο, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.



«Θα τον θυμόμαστε για την μετριοπάθεια και την διορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας. Προσωπικά θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο.»

Θεοδωρικάκος: Υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας

Τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του Γιάννης Βαρβιτσιώτη έξεφρασε από την πλευρά του και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης.



Αναλυτικά η ανάρτησή του



Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια. Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.







Σχοινάς: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ο τελευταίος της γενιάς Ελλήνων πολιτικών, που οραματίστηκαν την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Με ανάρτησή του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιάννης Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα στα 93 του χρόνια.



«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ο τελευταίος της γενιάς του, Ελλήνων πολιτικών, που οραματίστηκαν —και πέτυχαν— την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρώπη.



Με τίμησε με την εμπιστοσύνη και τις συμβουλές του κατά την περίοδο που υπηρετούσαμε μαζί ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Τα συλλυπητήριά μου στα παιδιά του», έγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ο τελευταίος της γενιάς των ελλήνων πολιτικών που οραματίστηκαν - και πέτυχαν - την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη.



Με τίμησε με την εμπιστοσύνη και τις συμβουλές του την περίοδο που συνυπηρετήσαμε ως ευρωβουλευτές.



Συλλυπητήρια στα παιδιά του. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) August 2, 2026

Βενιζέλος: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από παλιό γέρο μέταλλο, ιδεολογικά και πολιτικά συνεπής

Με δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιάννης Βαρβτισιώτη.



«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από παλιό γέρο μέταλλο. Ιδεολογικά και πολιτικά συνεπής. Πιστός κοινοβουλευτικός, αξιοσέβαστος αντίπαλος, ηγετική φυσιογνωμία της παράταξής του, εξαίρετος συνομιλητής, χαρισματικός αφηγητής, καλός φίλος, ευπατρίδης, λάτρης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.



Συνυπήρξαμε ως γενικοί εισηγητές, αυτός της μειοψηφίας, εγώ της πλειοψηφίας, στην αναθεωρητική διαδικασία της περιόδου 1995-2001 που κατέληξε στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001 και οφείλω να υπογραμμίσω τη συμβολή του στην εδραίωση της ευρύτατης συνταγματικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε τότε.



Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στα παιδιά του.», έγραψε.



Λοβέρδος: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης δεν χρειάζονταν πολλά λόγια για να αφήσει το αποτύπωμά του

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν από τους ανθρώπους που δεν χρειάζονταν πολλές λέξεις για να επιβληθούν. Η πορεία, η εμπειρία και το ήθος του αρκούσαν.



Για μένα ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να ακούς. Η σκέψη του, η εμπειρία του και η κρίση του είχαν πάντοτε ιδιαίτερη αξία. Η εκτίμηση… pic.twitter.com/IM3nKHcez2 — Andreas Loverdos (@a_loverdos) August 2, 2026

ΠΑΣΟΚ για Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια



ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια

Με ανάρτησή του, ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονταν πολλά λόγια για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Η πορεία, η εμπειρία και το ήθος του αρκούσαν.Για μένα, ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να τον ακούς. Η σκέψη, η εμπειρία και η κρίση του είχαν πάντα ιδιαίτερη αξία. Η εκτίμηση και η αγάπη που μου έδειχνε αποτελούσαν τιμή που θα κρατήσω για πάντα μέσα μου.Τον αποχαιρετώ με βαθύ σεβασμό.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη και σε ολόκληρη την οικογένειά του.»Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.Στη συλλυπητήρια δήλωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια».Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, καθώς και στην πολιτική του παράταξη, της οποίας υπήρξε επιφανές μέλος.«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια, μέσα από κρίσιμες πολιτικές και κυβερνητικές θέσεις, κατά τη διάρκεια της σχεδόν πεντηκονταετούς πορείας του στην ενεργό πολιτική» , αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη