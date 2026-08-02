Τασούλας για Βαρβιτσιώτη: Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς
Τασούλας για Βαρβιτσιώτη: Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε με δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού, που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Επί σχεδόν μισό αιώνα υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτως, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.
Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού, που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Επί σχεδόν μισό αιώνα υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτως, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.
Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
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