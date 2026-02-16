Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

Τα επόμενα βήματα

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η ειδική τελετή των υπογραφών

Gavin Lewis, Αντιπρόεδρος της Chevron και Κίμπερλι Γκιλφόιλ © ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν τάχιστα στηπρος κύρωση. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης η οποία αναμένεται από το β´ εξάμηνο του 2026.Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχέςκαθώς και τα θαλάσσια blocksκαιόπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από την επιτάχυνση των κυβερνητικών επαφών με μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών και την προσέλκυση επενδύσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.