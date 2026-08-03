Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Η διαδρομή ζωής της «ζωντανής ιστορίας» της ΝΔ και θεματοφύλακα του Καραμανλισμού

Τα Καμένα Βούρλα και η συνάντηση με τον Καραμανλή, πριν γίνει «εθνάρχης» - Η πολιτική διαδρομή, ο «βαρόνος», οι φιλοδοξίες, οι «λοχαγοί» και η ζωή του μετά το τέλος της πολιτικής του καριέρας