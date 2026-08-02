Τασούλας: Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος

Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας