Ανάρτηση Τσίπρα για τις φωτιές: Μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη

«Τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ