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Ανάρτηση Τσίπρα για τις φωτιές: Μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη
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Αλέξης Τσίπρας Φωτιές

Ανάρτηση Τσίπρα για τις φωτιές: Μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη

«Τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Ανάρτηση Τσίπρα για τις φωτιές: Μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη
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Για «μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική σε εξέλιξη», κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μάς πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές», σημειώνει, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν».

«Αλλά η δραματική ερώτηση: Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της», προσθέτει.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας, «τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες».

«Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

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