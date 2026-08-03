Μενδώνη για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά: Υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού

«Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού για τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη