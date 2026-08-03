Μενδώνη για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά: Υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού
Μενδώνη για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά: Υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού
«Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού για τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη
Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά σε ηλικία 83 ετών, αποτίοντας φόρο τιμής στη μακρόχρονη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι και τη μουσική παράδοση.
Σε δήλωσή της, αναφέρεται στη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, στο ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Από πολύ νωρίς, μετέχοντας με την οικογενειακή κομπανία σε κάθε λαϊκή εκδήλωση και τελετουργία αλλά και τη συνεργασία του με, σχεδόν, όλους τους σημαντικούς δημιουργούς της εποχής του, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε, με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και τον σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες, που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας.
Ο Λάκης Χαλκιάς λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι. Αποκορύφωμα, είναι το μεγάλο προσωπικό έργο του με τίτλο «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα γιγαντιαίο πανόραμα της αδιάσπαστης ενότητας του ελληνικού μέλους. Άνθρωπος, με αταλάντευτες πολιτικές πεποιθήσεις, τις οποίες υπηρέτησε πιστά και με συνεπή κοινωνική στράτευση, υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού, αφήνοντας παρακαταθήκη τη μακρά και γόνιμη πορεία του στην Τέχνη, αλλά και το απαράμιλλο ήθος και την υπερήφανη στάση της ζωής του.
Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».
Σε δήλωσή της, αναφέρεται στη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, στο ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους μεγάλους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Απόγονος μιας οικογένειας με παράδοση αιώνων στο δημοτικό τραγούδι, υπήρξε ο φυσικός συνεχιστής της, με πλήρη συναίσθηση του βάρους της, συνδυάζοντας τη βαριά κληρονομιά του με το απαράμιλλο, πηγαίο ταλέντο του, για να υπηρετήσει, ακάματα και με συνέπεια, το ελληνικό τραγούδι.
Από πολύ νωρίς, μετέχοντας με την οικογενειακή κομπανία σε κάθε λαϊκή εκδήλωση και τελετουργία αλλά και τη συνεργασία του με, σχεδόν, όλους τους σημαντικούς δημιουργούς της εποχής του, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε, με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και τον σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες, που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας.
Ο Λάκης Χαλκιάς λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι. Αποκορύφωμα, είναι το μεγάλο προσωπικό έργο του με τίτλο «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα γιγαντιαίο πανόραμα της αδιάσπαστης ενότητας του ελληνικού μέλους. Άνθρωπος, με αταλάντευτες πολιτικές πεποιθήσεις, τις οποίες υπηρέτησε πιστά και με συνεπή κοινωνική στράτευση, υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού, αφήνοντας παρακαταθήκη τη μακρά και γόνιμη πορεία του στην Τέχνη, αλλά και το απαράμιλλο ήθος και την υπερήφανη στάση της ζωής του.
Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».
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