Με δήλωση του Γιαννάκου της ΠΟΕΔΗΝ η απάντηση Γεωργιάδη για τον προπηλακισμό του στο Δαφνί: Η ΕΔΕ δεν μπορεί να σταματήσει

Ο υπουργός υγείας πλησίασε και τους επισήμανε ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος και να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να συντονίσει την εκκένωση του νοσοκομείου.

Επιδεικτικά τα άτομα αυτά, Σωματείου και μη, εργαζόμενοι του νοσοκομείου και μη, παρέμειναν σε μια άκρη και δεν…