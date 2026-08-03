Με δήλωση του Γιαννάκου της ΠΟΕΔΗΝ η απάντηση Γεωργιάδη για τον προπηλακισμό του στο Δαφνί: Η ΕΔΕ δεν μπορεί να σταματήσει
Με δήλωση του Γιαννάκου της ΠΟΕΔΗΝ η απάντηση Γεωργιάδη για τον προπηλακισμό του στο Δαφνί: Η ΕΔΕ δεν μπορεί να σταματήσει
Ανάρτηση του υπ. Υγείας για τα επεισόδια κατά την εκκένωση του ΨΝΑ στο Δαφνί την ώρα της φωτιάς στο Χαϊδάρι - «Πρέπε να εφαρμόσω το νόμο» απαντά στον Μ. Γιαννάκο ο οποίος ναι μεν ζητά να σταματήσουν οι διώξεις, αλλά χαρακτηρίζει την στάση των συνδικαλιστών «ανεύθυνη»
Σε ανάρτηση προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά την εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πειθαρχική διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος εργαζομένων για τον λεκτικό προπηλακισμό και τις ύβρεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, εκδηλώθηκαν σε βάρος του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Αφορμή για την νέα τοποθέτηση του υπουργού στάθηκε η παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου ο οποίος, αν και χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη στάση των τοπικών συνδικαλιστών την ώρα της κρίσης, ζήτησε παράλληλα να ανακληθούν οι πειθαρχικές διώξεις.
«Δυστυχώς η ΕΔΕ έχει διαταχθεί και δεν μπορεί να σταματήσει, διότι πρέπει ως Πολιτικός Προϊστάμενος να εφαρμόσω το νόμο. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες και δεν μπορούμε να αφήσουμε να καταρρεύσει η αλυσίδα της ιεραρχίας στο ΕΣΥ», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΨΝΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΑΣΚΕΦΤΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ .
Την Παρασκευή το απόγευμα ενημερώθηκα από εργαζόμενους του ΨΝΑ που ήταν απογευματινή βάρδια ότι διατάχθηκε από τη πυροσβεστική η εκκένωση από ασθενείς του ΨΝΑ λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι. Θεώρησα χρέος μου να επισκεφθώ το νοσοκομείο, να βοηθήσω, να ενθαρρύνω τους συναδέλφους σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.Έτσι εκλαμβάνω το θεσμικό μου ρόλο και όχι με άκαιρες, στείρες συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις.
Φθάνοντας στο ΨΝΑ συνάντησα εκεί τον Υπουργό Υγείας, την Γεν Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον διοικητή της 2η υγειονομικής περιφέρειας, την αρμόδια Διοικήτρια του ΨΝΑ και πλήθος αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου υπήρχαν πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Όλοι ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν εφόσον η φωτιά απειλούσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής έδωσε στην αρχή εντολή για εκκένωση του νοσοκομείου.
Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα και λεωφορεία προκειμένου να συνδράμουν στην εκκένωση. Το τοπικό Σωματείο άφαντο από το σημείο. Δεν πλησίασαν, δεν ζήτησαν πληροφορίες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την πυροσβεστική για το σχέδιο εκκένωσης. Ναι τα περισσότερα νοσοκομεία δεν διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας γι αυτό και η πυροσβεστική αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικά πυρασφάλειας αυτό όμως είναι ζήτημα και κριτική άλλης στιγμής. Στη προκειμένη περίπτωση το ΔΑΦΝΙ είχε γεμίσει με πυροσβεστικά οχήματα και δασοπυροσβέστες για να επιχειρήσουν εαν η φωτιά απειλούσε. Και έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις.
Το ΔΑΦΝΙ εφημέρευε εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μεταφερθεί η εφημερία στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ που είμαι εκλεγμένος πρόεδρος του Σωματείου. Αμέσως όλοι μας, τα μέλη της διοίκησης του σωματείου του Δρομοκαϊτείου μπήκαμε μπροστά και υποδεχθήκαμε την εφημερία χωρίς να επικαλεστούμε την έλλειψη γιατρών, τραυματιοφορέων, κενών κλινών κλπ. που αποδεδειγμένα υπήρχαν και υπάρχουν στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ και συνεχώς καταγγέλουμε.
Θεωρούμε σε μια έκτακτη ανάγκη που απειλούνται ζωές ασθενών,όλοι πρέπει να παραμερίζουμε τη κριτική και να βάζουμε πλάτη. Εμείς στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ αυτό πράξαμε. Οι ζωές των ασθενών προέχουν. Ευτυχώς υπήρξε ύφεση της φωτιάς και δόθηκε νέα οδηγία αργότερα από τη πολιτική προστασία και τον αρχηγό της πυροσβεστικής ότι ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο νοσοκομείο απομακρύνεται. Προκρίθηκε τελικά η μεταφορά προς άλλα νοσοκομεία μόνο των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.
Την στιγμή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έφθασε στην είσοδο του τμήματος που θα ελάμβανε χώρα η επιχείρηση μεταφοράς των ασθενών με τα ασθενοφόρα, κάπου 20 άτομα εργαζόμενοι του ΨΝΑ και μη εργαζόμενοι προπηλάκισαν φραστικά τον Υπουργό Υγείας ζητώντας να φύγει από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο κινδύνευε να καεί με 350 νοσηλευόμενους ασθενείς και τα άτομα αυτά ζήταγαν από τον Υπουργό υγείας που θα συντόνιζε ως πολιτικός προϊστάμενος την εκκένωση, να αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ είχαν καταφθάσει αρκετά πούλμαν για να παραλάβουν ασθενείς. Τόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση.
Τέτοια ανευθυνότητα και συνδικαλιστική αφέλεια πρώτη φορά έχω συναντήσει. Αντί να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έτρεχαν και δεν εφθαναν για την μεταφορά των ασθενών, έβριζαν τον υπουργό, ζητούσαν να φύγει ως ανεπιθύμητος. Ο υπουργός υγείας πλησίασε και τους επισήμανε ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος και να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να συντονίσει την εκκένωση του νοσοκομείου.
Επιδεικτικά τα άτομα αυτά, Σωματείου και μη, εργαζόμενοι του νοσοκομείου και μη, παρέμειναν σε μια άκρη και δεν πλησίασαν στο χώρο της επιχείρησης μεταφοράς των 14 ασθενών που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Τον Συντονισμό και την καταγραφή έκανε η Γεν Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας με δεκάδες εργαζόμενους του ΔΑΦΝΙ τους οποίους συγχαίρω. Επίσης συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα που διαθέτουν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θεώρησε θεσμικό του καθήκον να είναι εκεί μπροστά, να μην μείνει θεατής στη διπλανή γωνιά, όπως το τοπικό Σωματείο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ήμουν μαζί με τους εργαζόμενους, τους διασώστες που έτρεχαν και δεν έφθασαν για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Βοηθήσαμε όπου μπορούσαμε και όσο μπορούσαμε. Είμασταν στη σωστή θέση αντιλαμβανόμενοι τη κρισιμότητα της στιγμής.
Περιμέναμε να σιωπήσει το τοπικό Σωματείο, να αντιληφθούν το σφάλμα τους. Μάταια. Προσπαθούν να βγουν και από πάνω. Φυσικά δεν συμφωνούμε με τα οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα του Υπουργού Υγείας που πρέπει πάραυτα να αποσυρθούν. Χρησιμοποιούν όμως τις στιγμές αγωνίας και κρίσης για συνδικαλιστικά ωφέλη. Οταν καίγεται η χώρα, χάνονται μάχιμοι επαγγελματίες πιλότοι και δασοπυροσβέστες, χάνονται περιουσίες καλό είναι να σιωπάμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιαννάκος»
Φαντάζομαι τώρα τί έχει να ακούσει από όλους αυτούς εκεί….
Δυστυχώς η ΕΔΕ έχει διαταχθεί και δεν μπορεί να σταματήσει, διότι πρέπει ως Πολιτικός Προϊστάμενος να εφαρμόσω το νόμο. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες και δεν μπορούμε να αφήσουμε να καταρρεύσει η αλυσίδα της ιεραρχίας στο ΕΣΥ. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για το ίδιο, αλλά σε τελική ανάλυση και για τους εργαζομένους του και κυρίως τους ασθενείς».
Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πειθαρχική διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος εργαζομένων για τον λεκτικό προπηλακισμό και τις ύβρεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, εκδηλώθηκαν σε βάρος του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Αφορμή για την νέα τοποθέτηση του υπουργού στάθηκε η παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου ο οποίος, αν και χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη στάση των τοπικών συνδικαλιστών την ώρα της κρίσης, ζήτησε παράλληλα να ανακληθούν οι πειθαρχικές διώξεις.
«Δυστυχώς η ΕΔΕ έχει διαταχθεί και δεν μπορεί να σταματήσει, διότι πρέπει ως Πολιτικός Προϊστάμενος να εφαρμόσω το νόμο. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες και δεν μπορούμε να αφήσουμε να καταρρεύσει η αλυσίδα της ιεραρχίας στο ΕΣΥ», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός υγείας πλησίασε και τους επισήμανε ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος και να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να συντονίσει την εκκένωση του νοσοκομείου.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 3, 2026
Επιδεικτικά τα άτομα αυτά, Σωματείου και μη, εργαζόμενοι του νοσοκομείου και μη, παρέμειναν σε μια άκρη και δεν…
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος ήταν ο ίδιος παρών στα ντροπιαστικά γεγονότα του λεκτικού μου προπηλακισμού εν ώρα υπηρεσίας και εκκένωσης του ΨΝΑ στο Δαφνί και προχώρησε σήμερα στην παρακάτω δήλωση:
«ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΨΝΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΑΣΚΕΦΤΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ .
Την Παρασκευή το απόγευμα ενημερώθηκα από εργαζόμενους του ΨΝΑ που ήταν απογευματινή βάρδια ότι διατάχθηκε από τη πυροσβεστική η εκκένωση από ασθενείς του ΨΝΑ λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι. Θεώρησα χρέος μου να επισκεφθώ το νοσοκομείο, να βοηθήσω, να ενθαρρύνω τους συναδέλφους σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.Έτσι εκλαμβάνω το θεσμικό μου ρόλο και όχι με άκαιρες, στείρες συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις.
Φθάνοντας στο ΨΝΑ συνάντησα εκεί τον Υπουργό Υγείας, την Γεν Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον διοικητή της 2η υγειονομικής περιφέρειας, την αρμόδια Διοικήτρια του ΨΝΑ και πλήθος αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου υπήρχαν πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Όλοι ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν εφόσον η φωτιά απειλούσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής έδωσε στην αρχή εντολή για εκκένωση του νοσοκομείου.
Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα και λεωφορεία προκειμένου να συνδράμουν στην εκκένωση. Το τοπικό Σωματείο άφαντο από το σημείο. Δεν πλησίασαν, δεν ζήτησαν πληροφορίες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την πυροσβεστική για το σχέδιο εκκένωσης. Ναι τα περισσότερα νοσοκομεία δεν διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας γι αυτό και η πυροσβεστική αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικά πυρασφάλειας αυτό όμως είναι ζήτημα και κριτική άλλης στιγμής. Στη προκειμένη περίπτωση το ΔΑΦΝΙ είχε γεμίσει με πυροσβεστικά οχήματα και δασοπυροσβέστες για να επιχειρήσουν εαν η φωτιά απειλούσε. Και έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις.
Το ΔΑΦΝΙ εφημέρευε εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μεταφερθεί η εφημερία στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ που είμαι εκλεγμένος πρόεδρος του Σωματείου. Αμέσως όλοι μας, τα μέλη της διοίκησης του σωματείου του Δρομοκαϊτείου μπήκαμε μπροστά και υποδεχθήκαμε την εφημερία χωρίς να επικαλεστούμε την έλλειψη γιατρών, τραυματιοφορέων, κενών κλινών κλπ. που αποδεδειγμένα υπήρχαν και υπάρχουν στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ και συνεχώς καταγγέλουμε.
Θεωρούμε σε μια έκτακτη ανάγκη που απειλούνται ζωές ασθενών,όλοι πρέπει να παραμερίζουμε τη κριτική και να βάζουμε πλάτη. Εμείς στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ αυτό πράξαμε. Οι ζωές των ασθενών προέχουν. Ευτυχώς υπήρξε ύφεση της φωτιάς και δόθηκε νέα οδηγία αργότερα από τη πολιτική προστασία και τον αρχηγό της πυροσβεστικής ότι ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο νοσοκομείο απομακρύνεται. Προκρίθηκε τελικά η μεταφορά προς άλλα νοσοκομεία μόνο των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.
Την στιγμή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έφθασε στην είσοδο του τμήματος που θα ελάμβανε χώρα η επιχείρηση μεταφοράς των ασθενών με τα ασθενοφόρα, κάπου 20 άτομα εργαζόμενοι του ΨΝΑ και μη εργαζόμενοι προπηλάκισαν φραστικά τον Υπουργό Υγείας ζητώντας να φύγει από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο κινδύνευε να καεί με 350 νοσηλευόμενους ασθενείς και τα άτομα αυτά ζήταγαν από τον Υπουργό υγείας που θα συντόνιζε ως πολιτικός προϊστάμενος την εκκένωση, να αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ είχαν καταφθάσει αρκετά πούλμαν για να παραλάβουν ασθενείς. Τόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση.
Τέτοια ανευθυνότητα και συνδικαλιστική αφέλεια πρώτη φορά έχω συναντήσει. Αντί να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έτρεχαν και δεν εφθαναν για την μεταφορά των ασθενών, έβριζαν τον υπουργό, ζητούσαν να φύγει ως ανεπιθύμητος. Ο υπουργός υγείας πλησίασε και τους επισήμανε ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος και να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να συντονίσει την εκκένωση του νοσοκομείου.
Επιδεικτικά τα άτομα αυτά, Σωματείου και μη, εργαζόμενοι του νοσοκομείου και μη, παρέμειναν σε μια άκρη και δεν πλησίασαν στο χώρο της επιχείρησης μεταφοράς των 14 ασθενών που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Τον Συντονισμό και την καταγραφή έκανε η Γεν Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας με δεκάδες εργαζόμενους του ΔΑΦΝΙ τους οποίους συγχαίρω. Επίσης συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα που διαθέτουν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θεώρησε θεσμικό του καθήκον να είναι εκεί μπροστά, να μην μείνει θεατής στη διπλανή γωνιά, όπως το τοπικό Σωματείο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ήμουν μαζί με τους εργαζόμενους, τους διασώστες που έτρεχαν και δεν έφθασαν για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Βοηθήσαμε όπου μπορούσαμε και όσο μπορούσαμε. Είμασταν στη σωστή θέση αντιλαμβανόμενοι τη κρισιμότητα της στιγμής.
Περιμέναμε να σιωπήσει το τοπικό Σωματείο, να αντιληφθούν το σφάλμα τους. Μάταια. Προσπαθούν να βγουν και από πάνω. Φυσικά δεν συμφωνούμε με τα οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα του Υπουργού Υγείας που πρέπει πάραυτα να αποσυρθούν. Χρησιμοποιούν όμως τις στιγμές αγωνίας και κρίσης για συνδικαλιστικά ωφέλη. Οταν καίγεται η χώρα, χάνονται μάχιμοι επαγγελματίες πιλότοι και δασοπυροσβέστες, χάνονται περιουσίες καλό είναι να σιωπάμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιαννάκος»
Φαντάζομαι τώρα τί έχει να ακούσει από όλους αυτούς εκεί….
Δυστυχώς η ΕΔΕ έχει διαταχθεί και δεν μπορεί να σταματήσει, διότι πρέπει ως Πολιτικός Προϊστάμενος να εφαρμόσω το νόμο. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες και δεν μπορούμε να αφήσουμε να καταρρεύσει η αλυσίδα της ιεραρχίας στο ΕΣΥ. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για το ίδιο, αλλά σε τελική ανάλυση και για τους εργαζομένους του και κυρίως τους ασθενείς».
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