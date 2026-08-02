Πιερρακάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών
Πιερρακάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:
«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.
Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.
Καλό ταξίδι.»
«Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:
«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.
Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.
Καλό ταξίδι.»
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