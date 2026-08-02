Πιερρακάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup