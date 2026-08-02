Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Τασούλας και Μητσοτάκης, ενημερώθηκαν για τα πύρινα μέτωπα
Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Τασούλας και Μητσοτάκης, ενημερώθηκαν για τα πύρινα μέτωπα
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα
Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι Πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν η δεύτερη επίσκεψη στο Συντονιστικό μέσα σε λίγες ώρες, καθώς ο πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών και λαμβάνει συνεχή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επιχειρησιακή κατάσταση.
Στο Συντονιστικό Κέντρο βρισκόταν ήδη ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος συμμετείχε στην ενημέρωση για τη διαχείριση των πυρκαγιών και τον συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών.
Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι Πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν η δεύτερη επίσκεψη στο Συντονιστικό μέσα σε λίγες ώρες, καθώς ο πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών και λαμβάνει συνεχή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την επιχειρησιακή κατάσταση.
Στο Συντονιστικό Κέντρο βρισκόταν ήδη ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος συμμετείχε στην ενημέρωση για τη διαχείριση των πυρκαγιών και τον συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών.
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