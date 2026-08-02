Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό από το κόμμα της: Οι διχαστικές δηλώσεις του τον θέτουν εκτός Κινήματος
Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό από το κόμμα της: Οι διχαστικές δηλώσεις του τον θέτουν εκτός Κινήματος
Του καταλογίζει «υπονόμευση» και «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου» - Οι δηλώσεις του «παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος»
Στη διαγραφή του έως πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματός της, Θανάση Αυγερινού, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού. Του καταλογίζει «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».
Η ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού ακολουθεί:
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα κατά του Θανάση Αυγερινού. Δήλωσε αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωσε. Καταλήγοντας η κα Καρυστιανού είπε στρέφοντας ανοικτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.
Η ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού ακολουθεί:
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα κατά του Θανάση Αυγερινού. Δήλωσε αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωσε. Καταλήγοντας η κα Καρυστιανού είπε στρέφοντας ανοικτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.
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