Μητσοτάκης από Ινδία: Προτεραιότητα να προστατεύσουμε τους νέους από τον ψηφιακό εθισμό

Οι γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να μοιραστούν σε όλο τον κόσμο, τόνισε ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»