Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μάικλ Κράτσιος στο Νέο Δελχί: Προοπτική δημιουργίας AI giga factory στη Δ. Μακεδονία από τη ΔΕΗ
Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τον Ελληνοαμερικανό σύμβουλο του Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ελληνοαμερικανό σύμβουλο του Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Συζητήθηκε ακόμη η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό. Ο κ. Μόντι είχε έρθει το καλοκαίρι του 2023 στην Αθήνα και έκτοτε οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε άλλη τροχιά.
