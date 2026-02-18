Βουλή: Κυρώθηκε από την Ολομέλεια η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου - ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν -Τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών»
Κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βραζιλίας για τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.
Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου 'Αμυνας για την κύρωση της Συμφωνίας τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ μαζί με τη Νέα Αριστερά καταψήφισαν, ενώ η Ελληνική Λύαη, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».
