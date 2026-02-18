Βουλή: Κυρώθηκε από την Ολομέλεια η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή Ελλάδα Βραζιλία

Βουλή: Κυρώθηκε από την Ολομέλεια η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου - ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν -Τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών»

Βουλή: Κυρώθηκε από την Ολομέλεια η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βραζιλίας για τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου 'Αμυνας για την κύρωση της Συμφωνίας τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ μαζί με τη Νέα Αριστερά καταψήφισαν, ενώ η Ελληνική Λύαη, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης