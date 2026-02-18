Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Συγκίνηση και χειροκροτήματα στο τελευταίο αντίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Συγκίνηση και χειροκροτήματα στο τελευταίο αντίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο Α' Νεκροταφείο έγινε η κηδεία - Ποιοι ήταν παρόντες - Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Στο Α΄ Νεκροταφείο έγινε η κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Η κηδεία της πολιτικού που υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έγινε δημοσία δαπάνη.
Όσοι βρέθηκαν στην κηδεία, συνόδευσαν με χειροκρότημα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.
Επικήδειο για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Η Άννα ως σύμβολο ενέπνευσε νέους πνευματικούς αγώνες με το παράδειγμα μιας ακλόνητης πορείας που σάρωσε τα στερεότυπα. Περπάτησε σεμνά και αποφασιστικά, τιμώντας τι ς επιλογές της», είπε, προσθέτοντας ότι πέραν της νομικής επιστήμης και της πολιτικής, έφτασε πιο ψηλά στις αρχές της νέας χιλιετίας. Έμφαση έδωσε ο κ. Κακλαμάνης στην ανάδειξή της στην Ακαδημία Αθηνών, όπου ήταν η πρώτη και η μόνη γυναίκα που εξελέγη ως πρόεδρος από την ίδρυσή της, το 1926.
Στο Α' Νεκροταφείο βρέθηκαν , μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζήδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης.
Παρέστησαν επίσης ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο πρώην υπουργός Παιδείας Θεόδωρος Φορτσάκης ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Σταθόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Ζορμπάς.
Στεφάνια έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη είχε γεννηθεί στην Αθήνα και ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη.
Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το Πτυχίο Νομικής (1957). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.
Κατά μακρά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράϊμπουργκ Γερμανίας, του οποίου έγινε συνεργάτης.
Διεξήλθε όλη την Πανεπιστημιακή ιεραρχία στη Νομική Σχολή Αθηνών (Βοηθός, Επιμελήτρια, Υφηγήτρια, Καθηγήτρια, 1962-2001) και δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία. Με την καθοδήγησή της στην Ελλάδα και στη Γερμανία πολλοί νέοι επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου σήμερα, συνέταξαν τις διατριβές τους.
Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε επί 28 χρόνια βουλευτής Α΄ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο 2009. Διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας (1989), υπουργός Πολιτισμού (1990-92), υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007).
Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος ενώ ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία, επισκεπτόμενη επισήμως Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία), της Ν. Αμερικής (Χιλή), ιδίως σε σχέση με τον απόδημο Ελληνισμό, και ανταποδίδοντας με ανάλογες προσκλήσεις στην Ελλάδα.
