Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Συγκίνηση και χειροκροτήματα στο τελευταίο αντίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμανλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ντόρα Μπακογιάννη

Άδωνις Γεωργιάδης

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Καραμανλής, Κωστής Χατζηδάκης, Γιάννης Στουρνάρας, Γιώργος Βουλγαράκης

Απόστολος Κακλαμάνης

Κωστής Χατζηδάκης

Βασίλης Κικίλιας

Ντόρα Μπακογιάννη

Νικήτας Κακλαμάνης

Νίκη Κεραμέως

Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Γιάννης Στουρνάρας

Κώστας Σκρέκας

Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Μιχάλης Σταθόπουλος και Προκόπης Παυλόπουλος

Παναγιώτης Πικραμμένος

Σοφία Βούλτεψη

Γεράσιμος Σιάσος, Θέοδωρος Φορτσάκης, Παναγιώτης Πικραμμένος

Γεράσιμος Σιάσος

Στεφάνια έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη είχε γεννηθεί στην Αθήνα και ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη.Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το Πτυχίο Νομικής (1957). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.Κατά μακρά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράϊμπουργκ Γερμανίας, του οποίου έγινε συνεργάτης.Διεξήλθε όλη την Πανεπιστημιακή ιεραρχία στη Νομική Σχολή Αθηνών (Βοηθός, Επιμελήτρια, Υφηγήτρια, Καθηγήτρια, 1962-2001) και δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία. Με την καθοδήγησή της στην Ελλάδα και στη Γερμανία πολλοί νέοι επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου σήμερα, συνέταξαν τις διατριβές τους.Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε επί 28 χρόνια βουλευτής Α΄ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο 2009. Διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας (1989), υπουργός Πολιτισμού (1990-92), υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007).Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος ενώ ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία, επισκεπτόμενη επισήμως Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία), της Ν. Αμερικής (Χιλή), ιδίως σε σχέση με τον απόδημο Ελληνισμό, και ανταποδίδοντας με ανάλογες προσκλήσεις στην Ελλάδα.