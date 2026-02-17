Στην Ινδία αύριο ο Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί με Μόντι, Ντέμη Χασάμπη, Σαμ Άλτμαν, Μπραντ Σμιθ και τον Μάικλ Κράτσιος από το επιτελείο Τραμπ