Στην Ινδία αύριο ο Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί με Μόντι, Ντέμη Χασάμπη, Σαμ Άλτμαν, Μπραντ Σμιθ και τον Μάικλ Κράτσιος από το επιτελείο Τραμπ
Στο India AI Impact Summit 2026 αναμένεται να δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες
Στην Ινδία για να λάβει μέρος στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί που πραγματοποιείται το διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για μια «στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας».
Στη σύνοδο αυτή αναμένεται να δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες.
Ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους.
Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, με τους:
- Μάικλ Κράτσιος, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου
- Ντέμης Χασάμπης, CEO, Google DeepMind
- Μπραντ Σμιθ, Αντιπρόεδρο της Microsoft
- Μάτι Στανιζέφσκι, CEO, ElevenLabs
- Σαμ Άλτμαν, CEO, OpenAI
- Άρθουρ Μενς, CEO, Mistral A.I
Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές «η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής , όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης» με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη να τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.
Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στην AI Impact Summit ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου
Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People–Planet–Progress) καθώς η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες(ευέλικτες) εφαρμογές.
Η συνάντηση θα γίνει 2,5 χρόνια μετά την κοινή Δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Αθήνα για την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική σχέση και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία με τις διμερείς σχέσεις να έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.
Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές «η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC). H θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά».
Την Πέμπτη η συνάντηση με τον Ναρέντρα ΜόντιΠαράλληλα την Πέμπτη , στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
