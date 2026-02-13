Θα είμαι ξανά υποψήφιος για τη ΓΣΕΕ λέει ο Παναγόπουλος και αφήνει καρφιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ
Τι είπε για τα προγράμματα κατάρτισης και όσα καταλογίζει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Αμετακίνητος στη θέση του παραμένει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δηλώνοντας ότι παρά τον προσωπικό Γολγοθά που περνάει, δεν πρόκειται να παραιτηθεί και θα είναι και πάλι υποψήφιος στο συνέδριο της συνομοσπονδίας την Άνοιξη.
Την ίδια ώρα η διάταξη Βουρλιώτη για τη δέσμευση των προσωπικών του λογαριασμών, η οποία του παραδόθηκε κάνει λόγο περί ενδείξεων για απευθείας αναθέσεις και είσπραξη μετρητών χωρίς νόμιμη αιτία.
Στο κείμενο της διάταξης ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης επισημαίνει ότι «ο Ιωάννης Παναγόπουλος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε, του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ελάμβαναν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. Η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή 'Ένωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων».
Μάλιστα εκτιμά ότι «το εγκληματικό προϊόν που αποκομίστηκε υπερβαίνει το ποσό των 2.Ο96.344,19€».
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ απέκρουσε τις κατηγορίες ως ανυπόστατες και συνέδεσε τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης της υπόθεσης με την παρουσία του στη Βουλή για την υπεράσπιση της Κοινωνικής Συμφωνίας και της ενίσχυσης των Συλλογικών Συμβάσεων, θεωρώντας ότι έχει πέσει θύμα ενδοσυνδικαλιστικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. «Κάποιοι νόμιζαν ότι θα πλήξουν τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και την παράταξη που ηγείται. Η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε συμφέροντα και είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης. Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια» ανέφερε προαναγγέλλοντας προσφυγή στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια.
Απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης πριν από το συνέδριο της Συνομοσπονδίας, δηλώνοντας ότι η παρουσία του δεν δυσχεραίνει την έρευνα και ότι έχει υποχρέωση να οδηγήσει την παράταξή του στις επόμενες εσωτερικές διαδικασίες με στόχο τη νίκη.
Άφησε μάλιστα αιχμές για το ΠΑΣΟΚ το οποίο ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα τονίζοντας ότι η ΠΑΣΚΕ είναι αυτόνομη παράταξη που συγκεντρώνει το 40% ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις το 12%-13%.
Η νέα ΠΑΣΚΕ (Συνδικαλιστικό Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο (συνδικαλιστή από τον τραπεζικό χώρο) ζήτησε με ανακοίνωσή της από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας τον Απρίλιο από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».
Η ΠΑΣΚΕ από την άλλη πλευρά απειλεί ότι θα αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι ξανά υποψήφιος ο Παναγόπουλος και το ερώτημα που αιωρείται είναι ποιο είναι το μέλλον της ΠΑΣΚΕ χωρίς την ομάδα Παναγόπουλου που ελέγχει την πλειοψηφία των εργατικών κέντρων της χώρας;
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα «αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις α) της υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Απαντώντας στις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν τα επίμαχα ποσά των 73 εκατ. ευρώ που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση γιατί η ΓΣΕΕ δεν διαχειρίζεται τέτοια προγράμματα κατάρτισης. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει υλοποιήσει ένα και μοναδικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ για το οποίο δέχτηκε τα συγχαρητήρια της ΕΕ. Από τη χρηματοδότηση το 50% κατευθύνθηκε στους ωφελούμενους και η διαχειριστική αμοιβή του φορέα, ήτοι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ήταν περίπου 3%. Το πρόγραμμα, όπως είπε, ελέγχθηκε και κρίθηκε «άψογο», ενώ ποσοστό άνω του 15% των συμμετεχόντων παρέμεινε στην εργασία του.
Μάχη των... ΠΑΣΚΕΤην ίδια ώρα μαίνεται η σύγκρουση σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο εν όψει των εκλογών που θα διεξαχθούν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας το Σαββατοκύριακο. Έτσι στις κάλπες του ΕΚΑ για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο θα συγκρουστεί το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου, με το "Ενωτικό Ψηφοδέλτιο" που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ) και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι «πράσινοι» υποψήφιοι αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις.
Η νέα ΠΑΣΚΕ (Συνδικαλιστικό Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο (συνδικαλιστή από τον τραπεζικό χώρο) ζήτησε με ανακοίνωσή της από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας τον Απρίλιο από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».
Η ΠΑΣΚΕ από την άλλη πλευρά απειλεί ότι θα αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι ξανά υποψήφιος ο Παναγόπουλος και το ερώτημα που αιωρείται είναι ποιο είναι το μέλλον της ΠΑΣΚΕ χωρίς την ομάδα Παναγόπουλου που ελέγχει την πλειοψηφία των εργατικών κέντρων της χώρας;
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα «αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις α) της υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
«Δεν είμαι εργαζόμενος των 700 ευρώ»
Απαντώντας στις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν τα επίμαχα ποσά των 73 εκατ. ευρώ που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση γιατί η ΓΣΕΕ δεν διαχειρίζεται τέτοια προγράμματα κατάρτισης. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει υλοποιήσει ένα και μοναδικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ για το οποίο δέχτηκε τα συγχαρητήρια της ΕΕ. Από τη χρηματοδότηση το 50% κατευθύνθηκε στους ωφελούμενους και η διαχειριστική αμοιβή του φορέα, ήτοι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ήταν περίπου 3%. Το πρόγραμμα, όπως είπε, ελέγχθηκε και κρίθηκε «άψογο», ενώ ποσοστό άνω του 15% των συμμετεχόντων παρέμεινε στην εργασία του.
Για τα υπόλοιπα προγράμματα που είχαν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά σχήματα, υποστήριξε ότι απεντάχθηκαν λόγω χρονικών περιορισμών, παρά το γεγονός ότι είχαν ελεγχθεί και συμβασιοποιηθεί.
Απαντώντας στις αιτιάσεις περί απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες που δεν σχετίζονται με την κατάρτιση, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημείωσε ότι πρόκειται για επιχειρήσεις εκτυπωτικών υπηρεσιών, διοργάνωσης εκδηλώσεων και κυβερνοασφάλειας, οι οποίες παρείχαν συγκεκριμένες υπηρεσίες (συνέδρια, καμπάνιες, τεχνική υποστήριξη). Τόνισε ότι οι συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων αναρτώνται κανονικά, ενώ ιδιωτικές συμβάσεις δεν υπάγονται σε υποχρέωση ανάρτησης στη «Διαύγεια».
Σε σχέση με αναφορές περί ανάληψης μετρητών από εταιρείες, δήλωσε άγνοια για τις κινήσεις τρίτων και επέμεινε ότι «από φορέα δεν μπορεί να βγει ούτε μία δεκάρα σε μετρητά χωρίς έλεγχο».
Ο κ. Παναγόπουλος απάντησε και στις αναφορές για ακίνητη περιουσία, υποστηρίζοντας ότι η αγορά οικοπέδου στον Άγιο Στέφανο έγινε κάτω από την αντικειμενική αξία, όπως – όπως είπε – συμβαίνει συχνά στην αγορά. Για κατοικία στη Γορτυνία που χαρακτηρίστηκε «υπερπολυτελής», ανέφερε ότι πρόκειται για σπίτι 120 τ.μ., ενώ η πισίνα «ολυμπιακών διαστάσεων» είναι μια προκάτ δεξαμενή που κατασκευάστηκε για τη φυσικοθεραπεία της συζύγου του που υπέστη εγκεφαλικό και οποία έχει αποβιώσει πριν από λίγα χρόνια.
Διευκρίνισε ότι δεν υποχρεούται σε δήλωση «πόθεν έσχες», ωστόσο δήλωσε πρόθυμος να προσκομίσει άτυπη αναλυτική εικόνα των οικονομικών του στοιχείων στις αρχές. «Έχω υψηλά εισοδήματα. Είμαι 20 χρόνια τραπεζοϋπάλληλος με καλές αμοιβές . Δεν είμαι εργαζόμενος των 700 ευρώ»
