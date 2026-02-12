Η Κωνσταντοπούλου στα άκρα: Δημοσίευσε sms στον Χρυσοχοΐδη, βλέπει παρακράτος επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη ότι τον μήνυσε

Ζητά από τον Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος - Αναμένει ανακοίνωση και από την ΕΛΑΣ αλλιώς όπως λέει πρέπει να παραιτηθεί ο αρχηγός της - Είχε προηγηθεί θύελλα στη βουλή που ξέσπασε όταν αποκάλεσε ελεεινό υποκείμενο τον υπουργό Υγείας