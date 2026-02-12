Νέο σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ και αρνήθηκε να ανακαλέσει - Δείτε βίντεο

Η πρόεδρος της Πλεύσης δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του προέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη να ανακαλέσει - Αντιπαράθεση των κομμάτων για τον Γιάννη Παναγόπουλο - Για υπεκφυγή τους κατηγόρησε η Νίκη Κεραμέως

Η ένταση «χτύπησε κόκκινο» όταν τον λόγο πήρε η κυρία Μακάριο Λαζαρίδη, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.



Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…



Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.



Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.



Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.



Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.



Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.



Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;



Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…



Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.



Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κα Κεραμέως να πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε.







Υπεκφυγή καταλόγισε η Κεραμέως στην αντιπολίτευση

Απαντώντας, η Υπουργός Εργασίας Ολομέλεια είναι δύο ξεχωριστές υποθέσεις. «Η μία έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο Παναγόπουλο, ο οποίος έλαβε ειδοποιητήριο από την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης», είπε.



«Υπάρχει και το ξεχωριστό δεύτερο ζήτημα που αφορά τη θεσμική συνεργασία της πολιτείας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο που θέτει η ΕΕ. Να συνεργαζόμαστε επειδή γνωρίζουν καλύτερα την αγορά εργασίας. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του ΠΑΣΟΚ λόγω του Παναγόπουλου. Κατανοώ γιατί και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Καββαδάς, μίλησαν για την καλύτερη διαδικασία που ακολουθήθηκε ποτέ και οδηγεί σε αυξήσεις μισθών. Υπεκφεύγετε. Ζητάτε τάχα εδώ και επτά χρόνια τις συλλογικές συμβάσεις και τώρα που έρχονται υπεκφεύγετε», πρόσθεσε.



Κλείσιμο Τι είπαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι το κόμμα του πήρε καθαρή θέση για τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο. «Εμείς δεν σχολιάζουμε, δρούμε. Είναι η κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν πρέπει να αποφύγει τη λογοδοσία», είπε.



Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Η κυβέρνηση διά των υπουργών της προσπαθεί να εντοπίσει τις κύριες ευθύνες στον κ. Παναγόπουλο. Και υπάρχει ένα επίθετο που δεν συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, αυτό της κυρίας Στρατινάκη. Αν υπάρχει η υπογραφή της κυρίας Στρατινάκη στη συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, τορπιλίζεται η νομιμότητα του νομοσχεδίου».



Από το ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε: «Το ΚΚΕ είχε ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου, που είναι ένα νομοσχέδιο - έκτρωμα», ενώ μίλησε για «εγκληματική ομάδα» της ΓΣΕΕ.



Από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Νάσος Ηλιόποβυλος ανέφερε πως «Συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης. Δυστυχώς για την κυβέρνηση δεν εμπλέκεται μόνο ο Παναγόπουλος, εμπλέκεται το υπουργείο Εργασίας και εταιρείες που είχαν σχέσεις… Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο». Τέλος, από την Ελληνική Λύση, ο κ. Κώστας Χήτας υποστήριξε ότι το «σκάνδαλο Παναγόπουλου» δείχνει πως υπάρχει «βαθύ κράτος».