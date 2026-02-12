Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο» έγραψε

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.

Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου» εναντίον του.

«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

«Άθλιο υποκείμενο»


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στη Νίκη Κεραμέως, σχολίασε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε να υπερασπιστεί τη Βιολάντα. 

Κλείσιμο
«Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης» είπε χαρακτηριστικά. 
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης