Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου
«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο» έγραψε
Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου» εναντίον του.
«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στη Νίκη Κεραμέως, σχολίασε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε να υπερασπιστεί τη Βιολάντα.
«Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης» είπε χαρακτηριστικά.
Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της @ZoeKonstant εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο https://t.co/ZUBnlfLUih— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026
«Άθλιο υποκείμενο»
