Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Άθλιο υποκείμενο»

Κλείσιμο

Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης» είπε χαρακτηριστικά.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείαςστον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης ΕλευθερίαςΛίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες τηςεναντίον του.«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στη Νίκη Κεραμέως, σχολίασε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε να υπερασπιστεί τη Βιολάντα.