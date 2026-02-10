Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές»
Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές»
Σε πολύ καλό κλίμα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον υπουργό Μεταφορών κι Υποδομών
Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ , η οποία συνόψισε το περιεχόμενο της συνάντησής της με τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα στη φράση «οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές».
«Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα!», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας», πρόσθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
«Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα!», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας», πρόσθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Δείτε φωτογραφίες
Economies run on transportation. I had a great discussion with 🇬🇷 Minister of Infrastructure & Transport @ChristosDimas_ about developments in this key sector! We’re committed to identifying new investments that benefit both our countries, creating high-quality jobs and… pic.twitter.com/FvX11nlBjV— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα