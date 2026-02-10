Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Χρίστος Δήμας

Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές»

Σε πολύ καλό κλίμα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον υπουργό Μεταφορών κι Υποδομών

Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές»
Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ , η οποία συνόψισε το περιεχόμενο της συνάντησής της με τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα στη φράση «οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές».

«Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα!», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας», πρόσθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δείτε φωτογραφίες

dimas-gilfoile


gilfoile-dimas
