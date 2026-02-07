Τσίπρας: Στόχος μια κυβερνώσα αριστερή προοδευτική παράταξη - 7 ρήξεις για την περιφέρεια και «καρφί» για την Καρυστιανού
«Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» είπε ο πρώην πρωθυπουργός
Με αιχμές για την Συνταγματική Αναθεώρηση και τα εργασιακά, οξεία κριτική στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης και παραινέσεις στις προοδευτικές δυνάμεις συνοδεύτηκε η σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στα Γιάννενα.
Παρουσιάζοντας το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε πως «μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης», διερωτώμενος αναφορικά με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για νέα Συνταγματική μεταρρύθμιση, «μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;».
Αν όχι, τότε ούτε ο κος Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις Συνταγματικές προβλέψεις για τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ή τη συναινετική εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως «η πατρίδα μας χρειάζεται όντως, μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις».
Νωρίτερα, για το βιβλίο του μίλησαν ο Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περίοδο 2019–2024, αλλά και ο πρώην γραμματέας του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μπουλμπασάκος, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πάνελ μετείχαν ο Μιχάλης Καλογήρου, διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, η ηθοποιός Μαρία Κατσουλίδη και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, Δημήτρης Κιτσικόπουλος.
Τον συντονισμό της συζήτησης έχουν οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια Ελλάδα «που η ύπαιθρος ασφυκτιά και αργοπεθαίνει. Με υδροκέφαλο κέντρο και καχεκτικό σώμα. Λίγοι συσσωρεύουν πλούτο», όπως είπε, παρατηρώντας ότι «το μοντέλο έχει όνομα: φτηνή ανάπτυξη», ενώ «υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία μας το πληρώνει με τραγωδίες. Όπως τα Τέμπη, πριν λίγα χρόνια. Και όπως τα Τρίκαλα πριν λίγες μέρες. Εκεί που πέντε εργάτριες δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.
Στο επίπεδο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «την εξαετία 2020-2025 το 35% των συνολικών δημόσιων πόρων, δηλαδή πάνω από 27 δις διοχετεύτηκε μέσω αδιαφανών διαδικασιών. Παντού καρτέλ», συμπληρώνοντας πως «αν αν τους πεις ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει να ζήσει, δεν του φτάνουν τα 800 ευρώ για να ζήσει, αυτοί που έχουν επιβάλει τη διασπάθιση σε ημέτερους του δημόσιου χρήματος και την καρτελοποίηση της οικονομίας, σου απαντάνε : Το τζάμπα πέθανε».
«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου» εκτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας «ένα νέο εργαλείο. Τη Διαφάνεια. Μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δεν αφήνει χώρο για την κουτοπόνηρη ή και χειρουργική συγκάλυψη της αλήθειας». «Τι θα άλλαζε αν αυτό το εργαλείο είχε τεθεί σε λειτουργία;» διερωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας πως «μια δημόσια σύμβαση θα ήταν διαφανής και ορατή από τον κάθε πολίτη σε κάθε της βήμα. Από την προκήρυξη, την υπογραφή, την υλοποίηση, τις τυχόν τροποποιήσεις της, ως την παράδοση του έργου. Και με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα έβγαιναν εκτός δημόσιων πληρωμών όλες οι νομότυπες παρανομίες με τις οποίες ημέτεροι υπεξαιρούν το δημόσιο χρήμα».
«Η υπόθεση Πάτση, τα Κέντρα κατάρτισης με τα περίφημα Σκοιλ ελικίκου που γελάγαμε, αλλά και με τη φερόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ, που δε γελάμε καθόλου», όπως πρόσθεσε.
Στο πλαίσιο αυτό, «η πατρίδα μας χρειάζεται μια νέα μεταπολίτευση. Αναβάπτιση των θεσμών και νέους θεσμούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Αναβάπτιση της εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτεία και της πολιτείας στον πολίτη. Ανατροπές και μόχλευση στο γερασμένο και αναποτελεσματικό πολιτικό σύστημα. Δίκαιη φορολογία, που θα «θίξει» επιτέλους τον μεγάλο πλούτο. Άνεμο εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα», σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κατέθεσε «7 ρήξεις» για την περιφέρεια.
Οι 7 ρήξεις
1.Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.
2.Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.
3. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών.
4.Τεχνολογικη αυτονομία
5. Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.
6. Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στιςτοπικές οικονομίες
7. Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου
Ειδικά για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, «πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη».
Αναφορικά για την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας προέτρεψε τους παριστάμενους «να μην αφήσουμε την ιστορία στα χέρια των νικητών, προσωρινών νικητών θα πω εγώ, γιατί το μέλλον διαρκεί πολύ», ενώ «η κοινωνία μας αναζητεί μια μεγάλη αφήγηση. Όχι ένα απλοϊκό μήνυμα» επισήμανε, με φόντο την κινητικότητα στην προοδευτική παράταξη.
Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση». «Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Καρφί» στην Καρυστιανού
