Τσίπρας: Στόχος μια κυβερνώσα αριστερή προοδευτική παράταξη - 7 ρήξεις για την περιφέρεια και «καρφί» για την Καρυστιανού

«Καρφί» στην Καρυστιανού

1.Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.2.Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.3. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών.4.Τεχνολογικη αυτονομία5. Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.6. Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στιςτοπικές οικονομίες7. Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρουΕιδικά για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, «πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη».Αναφορικά για την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας προέτρεψε τους παριστάμενους «να μην αφήσουμε την ιστορία στα χέρια των νικητών, προσωρινών νικητών θα πω εγώ, γιατί το μέλλον διαρκεί πολύ», ενώ «η κοινωνία μας αναζητεί μια μεγάλη αφήγηση. Όχι ένα απλοϊκό μήνυμα» επισήμανε, με φόντο την κινητικότητα στην προοδευτική παράταξη.Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση». «Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.