Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι
«Αυτή τη φορά δεν βρέχει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού
Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου παρίσταται στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές. Υπενθυμίζεται ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.
