Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026

Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

«Αυτή τη φορά δεν βρέχει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι
24 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου παρίσταται στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές. Υπενθυμίζεται ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.


24 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης