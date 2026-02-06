Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

«Αυτή τη φορά δεν βρέχει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού