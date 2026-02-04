Κικίλιας: Eχθροί της χώρας οι διακινητές, η έρευνα για ό,τι συνέβη στη Χίο θα διεξαχθεί με διαφάνεια
«Η πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των σύγχρονων δουλεμπόρων, διεμήνυσε ο υπουργός Ναυτιλίας
Ως «εχθρούς της χώρας» χαρακτήρισε τους διακινητές ανθρώπων ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την τραγωδία στη Χίο διαμηνύοντας παράλληλα πως η έρευνα για ό,τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης «θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό».
Εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο, ο κ. Κικίλιας τόνισε, παράλληλα, την αυταπάρνηση των λιμενικών που «επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές».
Διεμήνυσε, τέλος, ότι «η πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των σύγχρονων δουλεμπόρων.
Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.
Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου.
Η ανακοίνωση ΚικίλιαΕίναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

